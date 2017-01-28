В Сурхандарье семья погибшего электромонтера не может добиться справедливости
На днях в редакции раздался телефонный звонок. Звонил мужчина из Сурхандарьинской области. Он рассказал историю своих родственников, которые никак не могут добиться справедливости.
29-летний Уткир Рахимов работал электромонтером в районном управлении «Узбекэнерго». 25 августа был обычный рабочий день – молодой мужчина ушел на объект. Дома его ждали жена, двое маленьких детей и пожилые родители. Однако в этот день Уткиру не суждено было вернуться домой – он сорвался со столба электропередач и погиб.
Уже прошло почти полгода со дня гибели молодого электромонтера, однако семья до сих пор не может добиться справедливости. По словам родственников, смерть Уткира так и не была признана гибелью на производстве, а работодатель не выплатил семье никакой компенсации.
Государственной инспекцией по надзору в электроэнергетике «Узгосэнергонадзор» совместно с управлением труда Сурхандарьинской области была создана специальная комиссия для расследования этого случая. Однако среди семи членов комиссии произошел раскол – сотрудники «Узгосэнергонадзора», прибывшие на место происшествия в этот же день, констатировали несчастный случай на производстве. А департамент труда всячески поддерживал сторону руководства районной электросети, утверждая, что монтер не согласовал работу на данном объекте с руководством.
«Наши сотрудники прибыли на место происшествия через несколько часов. Было очевидно, что это несчастный случай на производстве. Рабочий день был в разгаре, по графику – дежурство Уткира Рахимова. Свои заключения мы направили во все инстанции – «Узбекэнерго», управление труда, прокуратуру, а также семье погибшего электромонтера», - объяснил корреспонденту NUZ.UZ начальник областного управления «Узгосэнергонадзора» Отабек Ашуров.
Но в итоговом заключении комиссии перевесила все же сторона управления труда. Согласно заключению электромонтер в нерабочее время делал дополнительную работу за отдельную плату. Комиссия приводит показания человека, который нанял Уткира Рахимова. По показаниям гражданина Сангинова, Уткир должен был залезть на столб и отключить электропитание. После чего Сангинов планировал перенести электрический столб на другое место. В результате подпорка не выдержала, и монтер сорвался вниз.
Однако у семьи Уткира другая версия случившегося. По словам его жены Нилуфар, утром муж как обычно собирался на работу, сказал, что идет на объект по заданию начальника. Спустя некоторое время он позвонил отцу и сказал, что сорвался со столба и его везут на скорой в больницу. Это был его последний звонок домой. В больнице молодой мужчина скончался от внутреннего кровотечения. У него остались жена и двое детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.
В этой истории есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. В заключении «Узгосэнергонадзора» говорится, что 25 августа согласно графику было дежурство Уткира Рахимова. Однако позже в заключении управления труда появился новый график, где этот день значится выходным у погибшего монтера. Коллеги Рахимова утверждают, что график был составлен руководством «задним числом». В то же время в августе весь коллектив лишили премии согласно уставу предприятия в связи с несчастным случаем на производстве. При этом работодатель не признал своей вины в гибели сотрудника.
Сейчас семья погибшего добивается от предприятия, на котором работал Уткир, материальной компенсации и назначения пенсии по потери кормильца двум его малолетним детям. Но материальные выплаты со стороны работодателя возможны только в том случае, если будет доказана гибель на производстве. А по результатам комиссии Уткир Рахимов находился на объекте в нерабочее время и с начальством свою деятельность не согласовывал.
Отметим, что семья Рахимовых уже обращалась с этим вопросом в Приемную главы государства, однако заявление было передано в ведомства Сурхандарьинской области. Заявителей вызвали, снова показали заключение комиссии и дело закрыли. Сейчас семья погибшего монтера намерена снова обратиться в Приемную Президента с просьбой установить справедливость.