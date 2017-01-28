→ В Узбекистане в 2016 году нелегальных таксистов оштрафовали на 26,6 млрд.сумов

В Узбекистане в 2016 году нелегальных таксистов оштрафовали на 26,6 млрд.сумовНа основании 21721 протоколов, представленных налоговым органам в отношении владельцев автотранспортов, осуществлявших безлицензионную деятельность, на протяжении 2016 года применены финансовые штрафные санкции в размере 26 млрд. 670 млн. сумов.
Об этом говорилось в ходе заседания Коллегии в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта, которая состоялась 17 января.
Напомним, в Узбекистане коммерческая перевозка пассажиров може осуществляться только юридическим лицом. За нелегальный извоз предусмотрен штраф в размере от 20 до 100 минимальных окладов для частных лиц, и от 50 до 150 МРЗП - для должностных.