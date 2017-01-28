→ В Астрахани увеличивается количество студентов из Узбекистана

В Астрахани увеличивается количество студентов из УзбекистанаОб этом губернатору Астраханской области Александру Жилкину сообщили представители региональной общественной организации узбекской культуры «Узбекистон». Глава региона поинтересовался у представителей диаспоры о планах на текущий год.
В Астраханской области сегодня проживает порядка 2 600 узбеков. Общество «Узбекистон» действует в регионе с 1996 года. Одна из задач организации – возрождение и сохранение языка, культуры, традиций, обычаев узбекского народа. Общество проводит научные и творческие конференции, организует концерты узбекских артистов, принимает участие в проведении праздника весны «Навруз». В Астрахани действует творческий коллектив «Узбегим».
«Общество «Узбекистон» очень активно работало с точки зрения сохранения спокойствия на территории региона – межнационального и межконфессионального, - сказал губернатор Александр Жилкин. - Отмечу его высокую активность и инициативу на всех мероприятиях».
Одно из направлений деятельности общества – работа с мигрантами. «В сфере миграции поток людей у нас никогда не уменьшался, наоборот, он только усиливается, - рассказал губернатору председатель общественной организации «Узбекистон» Баходир Аминов. - Практически каждый день 2-3 обращения бывает, приходят с разными проблемами».
Александр Жилкин призвал усилить работу с молодежью. «С каждым годом число иностранных студентов из Узбекистана в Астрахани растет, - заметил Баходир Аминов. – Для примера, только в медакадемии сейчас более 300 человек учится, в АГУ - чуть меньше».