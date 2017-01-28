Кто в Самарканде перекрыл дорогу: хоким, прокурор или начальник УБДД?
В Самарканде перекрыли часть улицы Темура Малика у городской прокуратуры, установив металлические ограждения. Это была дорога с двухсторонним движением, соединяющая улицу Джами с улицами Навои и Мирзо Улугбека.
Кому в голову пришла мысль о запрете движения автомашин по этой дороге? Отдельные водители, чтобы не создавать пробку на перекрестке улиц Джами и Мирзо Улугбека, ездили по улице Темура Малика. Это способствовало разгрузке перекрестка. Тем более, в конце этой улицы находятся здание филиала Академии наук Узбекистана, большой книжный магазин, редакция городской газеты, офисы и т.д.
Самарканд нуждается в обходных дорогах, эстакадах, так как уже сегодня можно наблюдать образование автомобильных пробок. Вместо создания новых дорог, чья-то горячая голова решила перекрыть дорогу. Ведь для закрытия движения автомобилей по какой-нибудь улице требуется распоряжение хокима. Был ли принят городским хокимиятом подобный документ? Если нет, кто тогда самовольничал?
А было по этому поводу разрешение областного УБДД? Даже хокиму, чтобы принять решение, нужен обоснованный вывод специалистов. Если УБДД не дало разрешение, тогда кто и почему перекрыл улицу Темура Малика? Ведь начальник УБДД не новичок, он более 10-лет занимает эту должность. Во всяком случае он должен знать, в каких случаях перекрывают проезжую часть дороги. Главное, по-моему, чтобы это не противоречило существующим правилам дорожного движения и интересам общества.
Посмотрите, что творится сейчас. На снимке видно, что установили не только металлические решетки, но также дорожный знак, запрещающий и остановку, и стоянку. А ведь там находятся десятки машин. Это перед фасадом здания городской прокуратуры. Что, получается, УБДД организовало автостоянку для автомашин данного ведомства? Так считают самаркандцы, сообщившие мне об этом, с их точки зрения, вопиющем факте.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ