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Ташкентский и Шанхайский зоопарк подписали контракты по обмену животными

Ташкентский и Шанхайский зоопарк подписали контракты по обмену животными

В рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве между зоопарками Ташкента и Шанхая с дружественным ответным визитом в январе текущего года в Ташкентском зоопарке пребывала делегация Шанхайского зоопарка во главе заместителем директора Wang Aishan.

В ходе визита были проведены переговоры по налаживанию дружеских связей и дальнейшего сотрудничества между зоопарками. Также был подготовлен и согласован пакет необходимых документов, связанных с обменом животными.

За время пребывания делегации в Ташкентском зоопарке гости ознакомились с историей и перспективой развития зоопарка, а также с зоологической коллекцией.

"Обсуждены и подписаны Контракты по обмену животными и согласованы перспективы дальнейшего сотрудничества между зоопарками.Начат деловой старт и коллеги надеются на более глубокое и долгосрочное сотрудничество между Ташкентским и Шанхайским зоопарками и прекрасными городами побратимами", - отметили в пресс-службе зоопарка
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