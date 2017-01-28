→ Россия планирует ввести для соотечественников аналог американской Green Card

Россия планирует ввести для соотечественников аналог американской Green CardВ России выдвинут на рассмотрение проект закона, который предусматривает выдачу соотечественникам, проживающим за рубежом, так называемой «Карты русского» аналога американской грин-карты.
Проект закона разрабатывает депутат Государственной думы РФ Владимир Сысоев, сообщает RT. Документ будет подтверждать принадлежность лица — гражданина одной из стран СНГ или Балтии — к российскому народу.
Получение «Карты русского», согласно законопроекту, предоставит соотечественникам право на работу, бесплатную учёбу, медицинскую помощь, скидки на проезд в Россию и ряд других льгот.
«Карта русского» — это документ, который, хотя и не даёт гражданства России, возвращает нашим соотечественникам многие полагающиеся им права. Они смогут в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Или приезжать, не платя за визу», —поясняет Владимир Сысоев.
В случае одобрения проекта российские «грин-карты» начнут выдавать с 1 января 2018 года.
Отмечается, что законопроект должен способствовать поддержке родственных, этнических и языковых ценностей российского народа в зарубежных странах.
Одним из условий выдачи карты является наличие доказательств прямого родства с русскими или гражданами СССР. Другое условие — хорошее владение русским языком и отсутствие деятельности, направленной против России и российского народа.