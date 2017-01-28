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→ Синоптики вновь обещают снег и ночные заморозки до минус 12°

Синоптики вновь обещают снег и ночные заморозки до минус 12°

По прогнозам Узгидромета, первые числа февраля обещают быть морозными и снежными.

Синоптики вновь обещают снег и ночные заморозки до минус 12°

В столице, а также Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях начиная со 2 февраля синоптики прогнозируют осадки (дождь, 3 февраля с переходом в снег).

4-5 февраля без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 3 февраля местами возможно усиление до 18-23 м/с.

Температура ночью 2-3 февраля - 3о мороза-2о тепла, 4-5 февраля - 7-12о мороза, днем 2 февраля 4-9о тепла, 3-5 февраля 3о мороза-2о тепла.
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