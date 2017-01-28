Ввести загранпаспорт или оставить выездной стикер? Рекомендации граждан будут учтены
Правительство учтет все предложения граждан при разработке механизма действий внутренних и загранпаспортов. Об этом говорилось в рамках обсуждения этого вопроса на прошедшей медиа-неделе.
«В рамках Стратегии развития страны на ближайшие пять лет предусмотрена отмена выездных стикеров и введение загранпаспортов. В Стратегии определено, что уже во втором квартале текущего года должна начаться подготовка проектов нормативно-правовых актов. В течение этого срока рабочие группы всесторонне изучат этот вопрос, учтут все предложения, поступившие от граждан, и придут к единому мнению», - отметил заместитель министра юстиции Нодир Джураев.
По предварительным данным, загранпаспорта согласно требованиям ИКАО (прим.ред. – Международной организации гражданской авиации) будут выдадаваться сроком на 10 лет, что, безусловно, удобнее для граждан, нежели получение двухгодичного выездного стикера. Сроки выдачи первых загранпаспортов пока конкретно не определены, но, по некоторым данным, уже в следующем году эти документы начнут выдавать гражданам республики.
Как пояснил министр юстиции Музраф Икрамов, пока рано говорить об этом, поскольку Стратегия еще не принята, проект все еще находится на стадии обсуждения, и правительство ждет от узбекистанцев конструкутивных предложений. По словам главы Минюста, возможно, от населения поступят аргументированные кооментарии в пользу стикера и правительство примет решение не вводить загранпаспорта.
На вопрос корреспондента NUZ.UZ о том, будут ли в отношении женщин до 35 лет действовать какие-то ограничения при получении загранпаспортов, замминистра юстиции ответил, что «у нас в стране гендерное равенство».
Напомним, на портале СОВАЗ продолжается обсуждение проекта Стратегии развития Узбекистана на 2017 - 2021 г.г., в котором могут принять участие все желающие, оставив комментарий под любым пунктом документа.