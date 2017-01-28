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→ Ввести загранпаспорт или оставить выездной стикер? Рекомендации граждан будут учтены

Ввести загранпаспорт или оставить выездной стикер? Рекомендации граждан будут учтены

Ввести загранпаспорт или оставить выездной стикер? Рекомендации граждан будут учтены

Правительство учтет все предложения граждан при разработке механизма действий внутренних и загранпаспортов. Об этом говорилось в рамках обсуждения этого вопроса на прошедшей медиа-неделе.

«В рамках Стратегии развития страны на ближайшие пять лет предусмотрена отмена выездных стикеров и введение загранпаспортов. В Стратегии определено, что уже во втором квартале текущего года должна начаться подготовка проектов нормативно-правовых актов. В течение этого срока рабочие группы всесторонне изучат этот вопрос, учтут все предложения, поступившие от граждан, и придут к единому мнению», - отметил заместитель министра юстиции Нодир Джураев.

По предварительным данным, загранпаспорта согласно требованиям ИКАО (прим.ред. – Международной организации гражданской авиации) будут выдадаваться сроком на 10 лет, что, безусловно, удобнее для граждан, нежели получение двухгодичного выездного стикера. Сроки выдачи первых загранпаспортов пока конкретно не определены, но, по некоторым данным, уже в следующем году эти документы начнут выдавать гражданам республики.
Ввести загранпаспорт или оставить выездной стикер? Рекомендации граждан будут учтены

Как пояснил министр юстиции Музраф Икрамов, пока рано говорить об этом, поскольку Стратегия еще не принята, проект все еще находится на стадии обсуждения, и правительство ждет от узбекистанцев конструкутивных предложений. По словам главы Минюста, возможно, от населения поступят аргументированные кооментарии в пользу стикера и правительство примет решение не вводить загранпаспорта.

На вопрос корреспондента NUZ.UZ о том, будут ли в отношении женщин до 35 лет действовать какие-то ограничения при получении загранпаспортов, замминистра юстиции ответил, что «у нас в стране гендерное равенство».

Напомним, на портале СОВАЗ продолжается обсуждение проекта Стратегии развития Узбекистана на 2017 - 2021 г.г., в котором могут принять участие все желающие, оставив комментарий под любым пунктом документа.
Комментарии
Shakhnoza
NE tratit dengi na movie passports,ih mozhno ispolzovat dlya poezdok PO vsemu miru, a vnutri strani vvesti registrationnie Carti,kotorie mozhno ispolzovat kak officalnii dokument. Dlya raznih rwgionov strani raznogo cveta. Eto budet udobnee I deshevle dlya budjeta.
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Гость
>возможно, от населения поступят аргументированные кооментарии в пользу стикера
в итоге придут к стикерам на загранпаспорта
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Николай Пак
Раз пошла речь об удобстве, то следовало бы просто в действующие паспорта вклеить новые стикеры сроком на 10 лет, а для оборота внутри республики разработать и ввести ID cart, не будет никакого ажиотажа, да и бюджетные деньги найдётся куда применить.
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Гузаль
Здравствуйте!Пака мы меняли новые биометрические паспорта, столько было ажиотажу, как люди мучились, когда срок замены паспорта был 10 дней, люди ждали месяцами, стояли в очереди в жару...Просьба организуйте с начало людям комфорт и локальность.Что бы все было по культурному, а не так что стоишь и ждешь когда тебе откроют калиточку, сама лично ждала паспорт 3 месяца, пока не пошла ОВИР к самому начальнику, до этого не могла получить толкового ответа и причину задержки на выдачу паспорт.Я не против нововведения, но все должно быть с начало организованно, что бы сотрудники паспортного стола работали оперативно,профессионально, обращались к людям вежливо, понятное дело что они устают, но люди не виноваты.
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Stanislav
Зачем что то вообще вводить? Нужно оставить все как было и просто продлить срок стикера. Вы поймите же на конец, что загранпаспорт, что стикер это одно и тоже в разных видах. Документы для получения и того и другого будут одинаковые скорее всего, загранпаспорт тоже будет иметь свой срок. Это абсолютно ненужные изменения с КПД =0! Только лишние деньги на замену паспортов будем тратить мы с вами. И внутренние паспорта тоже не нужны. Чем старые неудобны? И потом, если будут внутренние паспорта, то даже для выезда в безвизовую страну, для которой не нужен овир, все равно будут нужны загранпаспорта, печати пограничники вам на карту будут ставить что ли?
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Ibroxim
Нужно ввести "внутренний" 4-хгодичный паспорт (+символ водительского прав) типа ID-пластиковой карточки сроком. Это позволит НЕ ПРОВОДИТЬ дорогостоящую ПЕРЕПИСЬ населения. ДЛЯ загран поездок оставить существующие 10-ти летние паспорта без стикера и который получают, если только хотят выехать за границу ! ЭКОНОМИЯ !
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Амир
Здравствуйте.сколько не меняйте паспорта все ровно народ тратит время на регистрацию не говоря о патенте на работу .многие попадают мошейникам там же где выдают патенты.выходцы из таджикистана всё подстроили под себя корупция цветет и налажено.прошу вас договориться с россией чтоб патенты выдавали посольства в узбекистане так и время сыкономим .и будет все легально и нашему правительству будет легко определить где находиться данный гражданин.раньше экзамен по рус языку стоил 500 руб сейчас 3000 за что так подняли необъясняют.а если вы договоритесь все сборы остануться на родине .заранее спасибо за понимание
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Батир
Загран паспорта надо вводить каждые 2 года собирать документы и
Ждать месяц очень накладно
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дима
А нельзя ли два в одном сделать, то есть один паспорт на все, сроком на 10 лет.
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Ирина Мирзабаева
Здравствуйте! Если стикер вместо 2 летнего сделать на 10 лет,т.е.на срок годности паспорта,будет всем удобно и экономно. И паспорт оставить единый для всех граждан. Зачем вводить ID и разделять регионы по цвету? Тоже затратное мероприятие и регионы не надо разделять. Все мы граждане одной страны.Надеюсь на понимание.
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