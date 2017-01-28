→ «Урал-Евразия» проводит масштабный конкурс для граждан СНГ

«Урал-Евразия» проводит масштабный конкурс для граждан СНГУзбекистанцы в будущем году смогут принять участие в масштабном конкурсе «Столетие судьбы», составив историко-культурный маршрут своего города.
Организатором проекта выступает некоммерческое партнерство «Урал-Евразия» при финансовой поддержке Российского Союза Молодежи и в партнерстве с Блог-платформой «YVision» (Казахстан).
Победителей ожидает поездка в четвертый город России Екатеринбург и четырехдневное путешествие в один из городов-участников.
Суть конкурса
Участники разрабатывают историко-культурный экскурсионный маршрут по одному из шести городов-участников, в числе которых четыре столицы (Минск, Ереван, Бишкек, Ташкент) и два крупных культурно-экономических центра Казахстана (Алматы) и Таджикистана (Худжанд). Организаторы проведут встречи-презентации проекта в каждом из этих городов в период с февраля по апрель, о чем будет сообщаться на официальных страницах организации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».
Маршрут должен отражать историко-культурную связь города с общей историей для всех стран СНГ в перспективе последних ста лет (с 1917 по 2017 год). Что должно быть в проекте и как его оформлять, смотрите здесь (Положение о конкурсе, раздел 5).
От одного проекта могут податься не более двух человек. В мае организаторы выберут по одному проекту от каждого города, после чего победители соберутся в Екатеринбурге для прохождения подготовительного тренинга и распределения маршрутов между участниками (методом жеребьевки, например, ташкентцы поедут в Ереван, а армяне в Худжанд).
Кто может принять участие?
Участниками конкурса могут стать активные молодые люди в возрасте 18-35 лет включительно, независимо от пола, национальной принадлежности и гражданства.
Участник должен быть зарегистрирован в соцсетях "ВКонтакте" и "Фейсбук". Наличие действующих аккаунтов в других социальных сетях приветствуется, но необязательно.
Как принять участие в конкурсе?
Первый шаг, зарегистрироваться в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте, если у вас еще нет там аккаунтов, а также завести свой блог на нашей официальной партнерской площадке YVision.
Второй шаг, разместить разработанный маршрут с фотографиями туробъектов и картой путешествия на своей странице на площадке YVision, а затем опубликовать пост со ссылкой на проект на своих страницах в ВК и ФБ.
Публикация обязательно должна быть отмечена уникальным хэштегом конкурса #Маршрут1717.
В завершение необходимо правильно и полностью заполнить анкету участника "Заявка на конкурс" на официальной странице организатора в ВК (кнопка располагается справа вверху).
После этого организаторы делают репост публикации участника на своих официальных страницах в ВК и ФБ, с этого момента участник и его проект считаются принятыми к конкурсу (если вы не видите свою публикацию на страницах, пишите на почту ural.eurasia@yandex.ru).
Сроки
Срок окончания приема заявок: 30 апреля 2017 г. (включительно).
Оглашение победителей: 15 мая 2017 г. (имена победителей будут размещены на наших официальных страницах в ВК и ФБ).
Семинар победителей в Екатеринбурге: май 2017 г.
Путешествия победителей: июнь-июль 2017 г. (по согласованию с победителями).
Встречи-презентации организаторов в городах-участниках пройдут в следующие сроки:
- 11 февраля 2017 г. – Алматы, Казахстан
- в течение февраля – апреля 2017 года остальные города (информация будет уточняться).
С подробным Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.