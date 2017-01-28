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→ Новое "Притяжение" А.Пугачевой и стилиста из Узбекистана А.Карабаева?

Новое "Притяжение" А.Пугачевой и стилиста из Узбекистана А.Карабаева?

Новое "Притяжение" А.Пугачевой и стилиста из Узбекистана А.Карабаева?


В столице России, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера одного из самых долгожданных российских фильмов - фантастической ленты Федора Бондарчука «Притяжение». Сюжет картины лихо закручен вокруг высадки в район московского Чертаново инопланетян и попытки людей наладить с ними контакт.

Приглашенные на светское мероприятие с удивлением констатировали, что присутствующую среди гостей примадонну российской эстрады - Аллу Пугачеву в этот вечер сопровождал стилист Алишер Карабаев.

Молодой человек, приехавший в Москву из Узбекистана, формирует гардероб певицы весь последний год. Именно в его наряде Пугачева вышла в свет и сейчас. Шерстяное мини-платье было больше похоже на свитер, а смелый образ дополнили ботинки темного цвета на низком каблуке, широкий пояс и оранжевые носки.

- Сходили на кино «Притяжение» с красоткой Аллой, - написал Алишер на своей страничке в соцсети. - Федя очень удивил и порадовал, первый раз понравилось современное русское кино!

Фото Ларисы Кудрявцевой, Бориса Кудрявова
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