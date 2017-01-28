В Намангане вручены паспорта новым гражданам Узбекистана
В хокимияте Наманганской области в торжественной обстановке вручили паспорта Республики Узбекистан 13 жителям города и районов.
Хоким области, сенатор Олий Мажлиса Хайрулло Бозаров рассказал о смысле и значении Указа Президента «О принятии гражданства Республики Узбекистан», который направлен на защиту интересов лиц, оказавшихся при вхождении в силу Закона «О гражданстве Республики Узбекистан» по объективным причинам за рубежом.
Получая паспорта, Раънохон Хамидова из Янгикургана, учкурганец Ботирали Мингбоев, Саодат Абдуллаева из Намангана не скрывали своей радости.
– Я счастлива, что в 82 года снова обрела гражданство родной страны. В 1991 году мне пришлось выехать в Алматы, где пришлось задержаться из-за больной матери. Когда я вернулась в Касансай в 1992 году, то узнала, что были внесены изменения в законодательстве. Спасибо за это нашему Президенту, – говорит ветеран труда, кандидат биологических наук Октябрьхон Арапова.
И. РЕШЕТНИКОВ