Власти наконец решат проблему ежегодного подтверждения инвалидности
Представители общества инвалидов обратились в рамках прошедшей медиа-недели к чиновникам с просьбой отменить ежегодное прохождение медкомиссии о подтверждении группы инвалидности. Спикеры отметили, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
В ходе обсуждения социального блока Стратегии развития страны на ближайшие пять лет были подняты и вопросы людей с ограниченными возможностями.
Самый острый из них – ежегодное прохождение Врачебно-трудовой экспертной комиссии с целью подтвердить группу инвалидности. По сути это абсурд, когда инвалид I группы должен каждый год подтверждать тот факт, что у него нет, скажем, ноги или руки. С просьбой отменить это правило выступил тренер паралимпийцев Рашид Сафариев.
«У меня есть спортсмены без конечностей. Так вот, эти ребята на полмесяца или даже на месяц вынуждены оставлять тренировки, чтобы пройти ВТЭК. Они ежегодно собирают кучу бумаг, ходят по кабинетам и доказывают, что у них нет ноги или руки. Если они эту комиссию не пройдут, им не будут платить пенсию. Уважаемые спикеры, прошу вас обратить внимание на эту проблему и способствовать ее решению», - сказал заслуженный тренер Узбекистана Рашид Сафариев.
Спикеры проблему признали и обещали в скором времени решить.
«Это очень актуальный вопрос, который необходимо решить в ближайшее время. Мы полностью с вами согласны, что человек при отсутствии органа не должен ежегодно это доказывать», - сказала замминистра здравоохранения Эльмира Баситханова.
«Действительно, эта проблема существует. Однако прохождение через ВТЭК изначально не предусматривало доказательство того, что у человека за год не выросла кисть или часть ноги. Нет, изначально прохождение комиссии должно было выявлять, насколько человек с ограниченными возможностями адаптировался к жизни в социуме. Мы, безусловно, будем рассматривать этот вопрос совместно с Минфином и Минздравом и примем конкретные меры», - заключил эксперт Министерства труда Батыр Алимухаммедов.
Отметим, что инвалиды I, II и III групп ежегодно обязаны проходить ВТЭК с целью подтверждения своей группы. Без заключения комиссии людям с ограниченными возможностями не будет начисляться пенсия по инвалидности. Спикеры не уточнили, каким образом решится вопрос. По всей видимости, будет сформирован список заболеваний, при которых ежегодное прохождение ВТЭК не будет обязательным.