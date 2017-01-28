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В Самарканде начались мероприятия по случаю дня рождения Ислама Каримова

В Самарканде начались мероприятия по случаю дня рождения Ислама Каримова


29 января в Самарканде начались мероприятия, посвященные дню рождения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Как известно покойный Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января в этом древнем городе.

Есть глубокий смысл в том, что торжества начались в Самарканде. Здесь родился и вырос Первый Президент, прошли его детские и юношеские годы. Здесь он окончил среднюю школу. Наконец, в этом городе он предан земле.

Сегодня с утра на кладбище «Хазрати Хизр», расположенном рядом с мемориальным комплексом Шахи Зинда, где захоронен Ислам Каримов, было многолюдно. Представители общественности города, многочисленные гости из разных уголков Узбекистана, посетившие Самарканд, пришли сюда почтить его память. Среди них были и представители работников средств массовой информации во главе с председателем областного отделения Творческого союза журналистов Узбекистана Фармоном Тошевым.

Они возложили цветы к могиле Ислама Каримова и по мусульманскому обычаю мулла почитал суры из Корана (молитва за упокой души).

В этот же день в 21-школе, где учился Первый Президент, был совершен обряд «хатми Коран» (чтение Корана в память о покойном) с ритуальным угощением. На мероприятие были приглашены педагогический коллектив школы, работники просвещения города, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также гости из соседних махаллей.

В Самарканде начались мероприятия по случаю дня рождения Ислама Каримова


Торжественные мероприятия в Самарканде по случаю дня рождения Ислама Каримова будут продолжаться 30 и 31 января.

Напоминаем, что день рождения Ислама Каримова будет ежегодно широко праздноваться в нашей стране. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 24 января «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».

Т. РАХМАТУЛЛАЕВ
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Т. Рахматуллаев
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