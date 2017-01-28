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В Узбекистане проживает почти равное количество мужчин и женщин

Мужское население Узбекистана составляет 50,1%, что всего на 0,1% превышает «женские показатели».


В Узбекистане проживает почти равное количество мужчин и женщин

Такие данные приводит Росстат в своем новом сборнике "Женщины и мужчины России", называя нашу Республику одной из немногих стран, которая может похвастаться почти полным «гендерным равноправием» в части количества мужчин и женщин.

Похожая ситуация наблюдается в Китае, где соотношение составляет 48,8 и 51,2 процента не в пользу дам. К этому списку также относится Таджикистан (50,6 %мужчин), Норвегия (50,3%), Турция (50,2%).

Идеальным же балансом численности женщин и мужчин может похвастаться Республика Корея - 50 на 50%. Близки к ней Швеция и Австралия, где представительниц прекрасного пола лишь немногим больше половины 50,1 и 50,2 процента соответственно.

Мужское население Российской Федерации составляет 46,3% населения.
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