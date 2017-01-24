→ В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерамВ рамках медиа-недели заместитель министра финансов Узбекистана Мубин Мирзаев заявил, что в этом году в правительстве будет рассмотрен вопрос о выплате пенсий в работающим пенсионерам в полном объеме.
«На данный момент эта норма применена к сотрудникам фонда "Нуроний". Этот вопрос актуален на сегодняшний день, и мы работаем в этом направлении. Мы со своей стороны готовим соответствующее предложение о том, чтобы работающие пенсионеры получали пенсии в полном объеме", - рассказал корреспонденту NUZ.UZ Мубин Мирзаев.
Напомним, согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры получают 50% от начисленной им пенсии.