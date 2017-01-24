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В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

В рамках медиа-недели заместитель министра финансов Узбекистана Мубин Мирзаев заявил, что в этом году в правительстве будет рассмотрен вопрос о выплате пенсий в работающим пенсионерам в полном объеме.

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

«На данный момент эта норма применена к сотрудникам фонда "Нуроний". Этот вопрос актуален на сегодняшний день, и мы работаем в этом направлении. Мы со своей стороны готовим соответствующее предложение о том, чтобы работающие пенсионеры получали пенсии в полном объеме", - рассказал корреспонденту NUZ.UZ Мубин Мирзаев.

Напомним, согласно действующему законодательству, работающие пенсионеры получают 50% от начисленной им пенсии.
Комментарии
Максим Николаевич
Замминистр экономики не уточнил своё предсказание…
Надеюсь повышение квоты приёма на 18% будет на бюджетной основе (грант)!!!
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Alifbest
Я полагаю, что этот вопрос нужно было рассмотреть ранее. Предлагаю запретить работать пенсионерам на руководящих должностях в гос предприятиях, организациях, бюджетных организациях и так далее, в том числе в акционерных обществах. Пусть работают в частных предприятиях. Может пользы больше будет. А все эти указы ранние отменить и не привлекать ни к какой ответственности тех, кто работал из пенсионеров в частых или гос предприятиях и не платил 50%. Почему я должен подвергнут штрафу за свй труд.
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