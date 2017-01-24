→ Ректор ТашИИТ открыл виртуальную приемную

Ректор ТашИИТ открыл виртуальную приемнуюКак сообщила информационная служба АО "Узбекистон темир йуллари", начала работу виртуальная приемная ректора Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.
На веб-сайт могут обращаться не только служащие института, преподаватели, студенты, но и каждый гражданин с интересующими его проблемами, заявлениями, жалобами или предложениями, связанными с Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта.
Адрес виртуальной приемной - rector.tashiit.uz
Заявление, жалобу или предложение можно оставить в главной странице сайта, заполнив соответствующую форму. Результат обращения будет передан адресату по его электронному адресу. Результаты процессов, проводимых в виртуальной приёмной ректора ТашИИТа, регулярно обновляются на главной странице сайта. Номера телефонов доверия:
+998712990001; +998712990002