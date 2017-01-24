Молодых мам из Узбекистана приглашают к участию в конкурсе «Королева Рунета-2017»С 26 января текущего года всеми известный и любимый конкурс красоты «Королева Рунета» из всероссийского превращается в международный. Отныне в конкурсе могут принимать участие молодые мамы в возрасте 23-39 лет, проживающие и зарегистрированные в любой точке мира.
Важно, чтобы участница владела русским языком в той или иной степени, ведь видеовизитки участницам придется записывать только на русском языке.
Участниц в четвертьфинале будут определять пользователи всемирной паутины по результатам смс- или интернет-голосования в зависимости от страны проведения голосования. В полуфинал проходят до 10 участниц от каждой страны, которые должны будут записать интересные видеовизитки. За видеовизитки в полуфинале также голосуют пользователи интернета.
В финал проходят 5 лучших участниц, причем, согласно правилам проекта в нем могут принимать участие несколько мамочек из одной страны. Финал конкурса пройдет в формате церемонии награждения ориентировочно в апреле-мае 2017 года в России, где и определится самая красивая мама нашей Планеты, владеющая русским языком. Более точную дату и город мероприятия организаторы сообщат позже.
Кастинг для мам, проживающих на территории России, продлится до 10 февраля 2017 года включительно. Для участниц из других стран кастинг заканчивается 20 февраля 2017 года включительно.
Посмотреть подробные условия участия в конкурсе, а также заполнить анкету можно на официальном сайте проекта http://www.queenrunet.ru
26 января также обновился состав жюри конкурса. Новые лица: Александр Юрчак — Генеральный продюсер международного конкурса красоты «Миссис Глоуб» (Mrs. Globe) в 6 регионах мира: Евразия, Ближний Восток, Украина, Израиль и других и Анна Щапова — «Миссис Глоуб 2012» (Mrs. Globe 2012), телеведущая, актриса, общественный деятель, мама троих детей.
В новом сезоне победительница конкурса получит денежный приз 500 000 рублей, корону победительницы, подарки от партнеров конкурса, а также возможность участия в составе жюри международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2017». За второе и третье место финалистки получают подарки от партнеров конкурса.