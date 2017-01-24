В правительстве официально не подтвердили информацию о возвращении 11-летнего образования
Одна из самых обсуждаемых тем сегодня среди узбекистанцев – это переход к 11-летней системе школьного образования. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.
Корреспондент NUZ.UZ задал вопрос о возвращении 11-летнего образования в рамках обсуждения социального блока Стратегии развития страны на проходящей в эти дни медиа-неделе. Ответил на него заместитель министра экономики Дилмурод Турдиев.
«Мы знаем, что этот вопрос активно обсуждается гражданами. Однако официально подтвердить эту информацию мы не можем. На данный момент в Узбекистане по-прежнему действует 12-летняя система образования – 9+3. И эта система себя уже оправдывает. Пока у нас нет данных о каких-то конкретных изменениях в сфере образования», - заявил чиновник.
При этом в ряде столичных школ преподаватели объявили детям и их родителям, что в ближайшее время будут снова формировать старшие классы (10-й и 11-й). Объясняют это слабой подготовкой выпускников академических лицеев. Однако пока информацию о возвращении «11-летки» официально не подтвердили.