В общественном транспорте Ташкента внедрят автоматизированную систему оплаты проезда
«Тошшахартрансхизмат» готовит проект постановления, в котором предусматривается до конца этого года внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в столичных автобусах и метро. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в ташкентском хокимияте заместитель председателя «Тошшахартрансхизмат» Мохир Валиев.
«Вместо наличных средств и жетонов в транспорте будут действовать специальные карточки, которые можно будет приобрести в киосках по продаже проездных билетов. Пассажир будет оплачивать проезд, прикладывая карточку к валидатору. Это будет удобно и для пассажиров, и для водителей одновременно», - пояснил зампред.
По словам Мохира Валиева, автоматизация процесса оплаты снимет вопрос о сдаче ежедневной выручки и так называемом «плане». В этой связи, по всей видимости, будет упразднена должность кондуктора в ташкентских автобусах.
Помимо этого, представители «Тошшахартрансхизмат» рассказали о закупке новых автобусов. По словам руководителя компании, на данный момент столичный автопарк состоит из 1350 автобусов: 600 Mercedes-Benz Conecto Low Floor и порядка 700 Isuzu. В этом году парк пополнится 70 автобусами Mercedes-Benz и 140 Isuzu, а также 50 автобусами MAN, выпуск которых будет осуществляться совместным предприятием MAN Auto-Uzbekistan в Самарканде.
Ойбек Хадралиев, специально для NUZ.UZ