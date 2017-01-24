Жители Намангана просят изменить маршруты автобусов
Жители махалли «Навбахор» Намангана жалуются, что автобусы маршрутов №№ 4, 13 и 21 проложены нерационально – они идут вокруг этого микрорайона, что вызывает неудобство для пожилых людей.
– На эту тему вышла заметка в местной газете, но действия на руководство ООО «Турон-95», обслуживающее данные маршруты, она не возымела. Видимо, директор этого АТП Борилло Муродов либо не читает областную газету, либо ему на мнение горожан наплевать, – говорит один из активистов махалли Юсуфжон Мирзамахмудов.
Стоит сказать, что обращение махаллинцев к руководству ООО «Турон-95» подписало сто человек, высказавшихся от имени шести с половиной тысяч проживающих в первом микрорайоне. Однако и это обстоятельство никак не сподвигло автотранспортников хотя бы прояснить ситуацию.
Суть проблемы заключается в следующем. Как уже упоминалось, автобусы по указанным маршрутам ездят в обход первого микрорайона, вынуждая его жителей преодолевать немалое, особенно для пожилых, расстояние в полкилометра и даже больше до остановочных пунктов. Еще хуже положение проживающих в так называемых новых домах, им до остановки автобуса надо топать не меньше километра. А альтернатива в виде маршруток не для всех приемлема – проезд в них обходится в три раза дороже, чем в автобусе – в полторы тысячи сумов, что ощутимо для скромного бюджета пенсионеров.
– Можно было бы пустить автобусы хотя бы одного маршрута внутрь микрорайона, что только прибавило бы пассажиров и благоприятно отразилось бы на кассовых сборах – наверняка многие воспользовались бы таким удобством. Однако что-либо менять в АТП не собираются, – с горечью жалуется Юсуфжон-ака, почтенный ветеран.
Конечно, перенос части маршрута повлечет за собой необходимость убрать стихийную стоянку возле областного управления профтехобразования, чтобы освободить проезжую часть, благоустройство и другие работы.
– Но ведь это будет сделано для людей, в их интересах. А разве не объявил наш Президент 2017 год Годом диалога с народом и интересов человека? – задается вопросом ветеран.
И. РЕШЕТНИКОВ,
Наманган