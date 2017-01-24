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В Ташкенте наказан водитель, читавший газету за рулем автобуса

В Ташкенте наказан водитель, читавший газету за рулем автобуса

«Тошшахартрансхизмат» оперативно отреагировала и приняла меры относительно случаю, свидетелем которого в минувший вторник стал корреспондент NUZ.UZ. Напомним, водитель пассажирского автобуса №51 за рулем читал газету.

Как сообщил председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат» Атабек Садыков в рамках пресс-конференции в столичном хокимияте, водителя автобуса наказали. С молодым человеком провели беседу, перевели с автобуса «Мерседес» на «Исузу», урезали зарплату и понизили водительскую категорию.

«Мы строго следим за работой наших сотрудников, оперативно реагируем на жалобы и обращения граждан, публикации в СМИ и социальных сетях и незамедлительно принимаем меры», - отметил Атабек Садыков.

Стоит отметить, что компания «Тошшахартрансхизмат», действительно, оперативно отреагировала на нашу публикацию. Ведь данное нарушение со стороны водителя могло привести к серьезным последствиям.

Ойбек Хадралиев, специально для NUZ.UZ
фото: NUZ.UZ
Комментарии
Серж Пол
Чушь ... водители автобусов первые нарушителя ПДД... ездят как хотят.! Плевать они хотели на других участников движения. Да и ГАИ не реагирует... Странно...)))
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