В Ташкенте наказан водитель, читавший газету за рулем автобуса
«Тошшахартрансхизмат» оперативно отреагировала и приняла меры относительно случаю, свидетелем которого в минувший вторник стал корреспондент NUZ.UZ. Напомним, водитель пассажирского автобуса №51 за рулем читал газету.
Как сообщил председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат» Атабек Садыков в рамках пресс-конференции в столичном хокимияте, водителя автобуса наказали. С молодым человеком провели беседу, перевели с автобуса «Мерседес» на «Исузу», урезали зарплату и понизили водительскую категорию.
«Мы строго следим за работой наших сотрудников, оперативно реагируем на жалобы и обращения граждан, публикации в СМИ и социальных сетях и незамедлительно принимаем меры», - отметил Атабек Садыков.
Стоит отметить, что компания «Тошшахартрансхизмат», действительно, оперативно отреагировала на нашу публикацию. Ведь данное нарушение со стороны водителя могло привести к серьезным последствиям.
Ойбек Хадралиев, специально для NUZ.UZ
фото: NUZ.UZ