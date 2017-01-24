→ У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство

У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомствоСотрудники Ташкентского зоопарка сообщили приятную новость ташкентцам на своей в Facebook.
В первые дни нового года семейство черных лебедей пополнилось пятью малышами. Серые, пушистые птенцы появились на свет в зимнем птичнике Ташкентского зоопарка. Родители зорко охраняют лебедят, и никому не позволяют приблизиться к ним.
В сообщении отмечается, что это случай первого пополнения лебединого семейства. В прошлом также были случаи откладки яиц, однако, к сожалению, вывести птенцов не удавалось.
Кроме того, в зоопарке также появились на свет птенцы кореллы, волнистого попугая, у ламы родился детеныш, а некоторые виды водоплавающих птиц готовятся строительству гнезд.