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У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство

Сотрудники Ташкентского зоопарка сообщили приятную новость ташкентцам на своей в Facebook.

У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство

В первые дни нового года семейство черных лебедей пополнилось пятью малышами. Серые, пушистые птенцы появились на свет в зимнем птичнике Ташкентского зоопарка. Родители зорко охраняют лебедят, и никому не позволяют приблизиться к ним.

В сообщении отмечается, что это случай первого пополнения лебединого семейства. В прошлом также были случаи откладки яиц, однако, к сожалению, вывести птенцов не удавалось.
У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство

Кроме того, в зоопарке также появились на свет птенцы кореллы, волнистого попугая, у ламы родился детеныш, а некоторые виды водоплавающих птиц готовятся строительству гнезд.
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