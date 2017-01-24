→ "Узстандарт" будет информировать население о некачественных продуктах питания

"Узстандарт" будет информировать население о некачественных продуктах питанияАгентство «Узстандарт» в рамках «Год диалога с народом и интересов человека» планирует размещать на официальном веб-сайте агентства, информацию о продуктах, ввозимых и производимых на территории Республики Узбекистан, признанных по результатам испытаний не качественными, не соответствующим требованиям нормативных документов и представляющих угрозу здоровью населения. Об этом вчера, 25 января сообщила пресс-служба Агентства.
Кроме того, «Узстандарт» призвал узбекистанцев, обнаруживших на прилавках рынков и торговых комплексов продукцию признанную Агентством «Узстандарт» не качественной, срочно сообщать об этом по телефону доверия в Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Государственный налоговый комитет, Федерацию обществ защиты прав потребителей и Агентство «Узстандарт» (0 371 150 23 00).