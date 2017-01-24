→ В Ташкенте отметили День студента

В Ташкенте отметили День студентаВозможность вспомнить свои студенческие годы, возродить в памяти смешные и трогательные случаи времен обучения в вузе подарили гостям слушатели курсов при Россотрудничестве в городе Ташкенте. 25 января здесь весело и дружно отметили День студента (Татьянин день).
Пока не ставшие студентами, а только стремящиеся к этому, ребята отразили в своих выступлениях мечты и надежды, представления о том, какая она – самая яркая, романтичная, насыщенная пора юности.
Талант курсантов РЦНК не раз отмечался во многих материалах. Но в этот день ребята превзошли самих себя, мастерски перевоплотившись в нерадивых студентов, строгих преподавателей, импозантных телеведущих. Они пытались освоить новые профессии, и от того, как у них это получалось, зал разражался искренним смехом.
Заставили ребята вспомнить, а некоторых – и узнать основные вехи истории России, основ журналистики, традиции празднования Дня студенчества. Впервые в концертную программу были включены такие форматы, как телепередачи, новости в «прямом эфире». Чтобы осуществить эту идею, курсанты создали свой собственный канал «Россотрудничество». Очевидно что, на его создание слушателей курсов вдохновила недавно открытая при Россотрудничестве «Школа журналиста», в рамках которой известные представители СМИ Узбекистана проводят мастер-классы.
Наверное, каждому из сидящих в зале вспомнились собственные студенческие годы – радостные и трудные, беззаботные, но в то же время ответственные и напряженные. В ходе мероприятия приглашенные гости делились своими воспоминаниями. О своем обучении в главном вузе России – МГУ рассказали журналисты Гуарик Багдасарова,Рахимжон Султанов, философ Равшан Назаров и другие гости.
В завершение мероприятия руководитель Россотрудничества В. Н. Шулика пожелал ребятам успехов в учебе и непременного поступления в российские вузы. Его поддержали и другие гости, поблагодарив выступавших за прекрасное настроение, и выразив уверенность в том, что у таких талантливых юношей и девушек непременно все сложится отлично.
Мероприятие завершилось небольшим фуршетом, для которого Ребята подготовили несколько блюд национальной кухни представителей разных национальностей, обучающихся в российских вузах.
Анна Гриценко.
Фото: Представительство Россотрудничества в Узбекистана.