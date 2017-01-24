GM Uzbekistan проводит опрос среди клиентов
Компания GM Uzbekistan начала опрос среди своих клиентов. Он будет идти c 25 января до 3 февраля 2017 года.
Акция стартовала в рамках «Года диалога с народом и интересов человека», объявленного в нашей стране. Компания надеется получить конструктивные предложения, которые помогут ей рушить существующее проблемы и улучшить качество продукции, а также уровень сервиса.
Принять участие в опросе можно, заполнив специальную форму на узбекском и русском языках. При этом желательно излагать свои мысли как можно более конкретно и коротко.
Поступившие предложения и замечания станут основой плана по дальнейшему совершенствованию деятельности GM Uzbekistan. Те вопросы, которые потребуют вмешательства Правительства Республики Узбекистан, будут переданы на рассмотрение руководству страны.
Анна Ним.