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GM Uzbekistan проводит опрос среди клиентов

GM Uzbekistan проводит опрос среди клиентов

Компания GM Uzbekistan начала опрос среди своих клиентов. Он будет идти c 25 января до 3 февраля 2017 года.

Акция стартовала в рамках «Года диалога с народом и интересов человека», объявленного в нашей стране. Компания надеется получить конструктивные предложения, которые помогут ей рушить существующее проблемы и улучшить качество продукции, а также уровень сервиса.

Принять участие в опросе можно, заполнив специальную форму на узбекском и русском языках. При этом желательно излагать свои мысли как можно более конкретно и коротко.

Поступившие предложения и замечания станут основой плана по дальнейшему совершенствованию деятельности GM Uzbekistan. Те вопросы, которые потребуют вмешательства Правительства Республики Узбекистан, будут переданы на рассмотрение руководству страны.

Анна Ним.

Комментарии
Равшан
здравствуйте! вот были деньги на новый спарк, в связи с жадностью автосалонов на Spark и может так же на любую модел Chevrolet, я взял б/у Спарк, и очень обидно и больно за нашу страну, вот и прошу Вас сделать такое же только обратно! поменять мою 2010г 3поз на новую, делайте так что б они ослабелись не много, я Вас люблю вы суппер!
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Анна Ним
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