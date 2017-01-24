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→ Ташкентский международный аэропорт и ряд других учреждений и объектов получат имя Ислама Каримова

Ташкентский международный аэропорт и ряд других учреждений и объектов получат имя Ислама Каримова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января текущего года подписал Постановление Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Текст документа распространило ИА УЗА.

Ташкентский международный аэропорт и ряд других учреждений и объектов получат имя Ислама Каримова

В постановлении говорится о присвоении ряду объектов и учреждений Республики имени первого президента Узбекистана. Имя Ислама Каримова будут носить:
- Ташкентский государственный технический Университет;
- автомобильный завод в городе Асаке;
- Дворец искусств в городе Фергане;
- Ташкентский международный аэропорт;
- Центральные улицы в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях.

Кроме этого, в соответствии с документом 30 января ежегодно будет широко праздноваться День рождения первого президента страны, а 2 сентября – день его смерти, станет Днем памяти.

Министерству по делам культуры и спорта, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету по архитектуре и строительству, Академии художеств Узбекистана и Самаркандскому областному хокимияту поручено возведение мемориального комплекса в городе Самарканде на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова.

В документе подчеркивается, что все указанные решения приняты «исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти».
Комментарии
Зилола
Узбекистонни 2-президенти Шавкат Миромоновичга соглик бошлаган ишларига ривож улкан зафарлар тилайман.Бошимизга доим омон булсинлар!!!!!

Узбекистонни 2-президенти Шавкат Миромоновичга соглик бошлаган ишларига ривож улкан зафарлар тилайман .
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