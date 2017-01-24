→ Ташкентский международный аэропорт и ряд других учреждений и объектов получат имя Ислама Каримова

Ташкентский международный аэропорт и ряд других учреждений и объектов получат имя Ислама КаримоваПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 января текущего года подписал Постановление Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Текст документа распространило ИА УЗА.
В постановлении говорится о присвоении ряду объектов и учреждений Республики имени первого президента Узбекистана. Имя Ислама Каримова будут носить:
- Ташкентский государственный технический Университет;
- автомобильный завод в городе Асаке;
- Дворец искусств в городе Фергане;
- Ташкентский международный аэропорт;
- Центральные улицы в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях.
Кроме этого, в соответствии с документом 30 января ежегодно будет широко праздноваться День рождения первого президента страны, а 2 сентября – день его смерти, станет Днем памяти.
Министерству по делам культуры и спорта, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету по архитектуре и строительству, Академии художеств Узбекистана и Самаркандскому областному хокимияту поручено возведение мемориального комплекса в городе Самарканде на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова.
В документе подчеркивается, что все указанные решения приняты «исходя из искренних пожеланий, волеизъявления наших соотечественников, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти».