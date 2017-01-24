→ В Узбекистане идет подготовка ко дню рождения Ислама Каримова

В Узбекистане идет подготовка ко дню рождения Ислама КаримоваВ эти дни во всех регионах нашей страны идет подготовка ко дню рождения основателя нашей независимости, первого президента Узбекистана Ислама Каримова - 30 января. В связи с этим в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и махаллях проводятся различные культурно-просветительские мероприятия, вечера памяти, сообщает Уза.
В организации этих мероприятий на высоком уровне принимают активное участие представители различных государственных и общественных организаций - Республиканского центра духовности, Научно-практического центра национальной идеи и идеологии, Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний", общественного движения молодежи "Камолот", общественного благотворительного фонда "Махалла", Совета Федерации профсоюзов, преподаватели, пропагандисты духовности, ученые, поэты и писатели.
Подобные мероприятия прошли в махаллинском сходе граждан имени Хабиби Сергелийского района столицы, в Сергелийском медицинском колледже, в самаркандском государственном университете и других учреждениях.