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Ташкентский «Цезарь»: водитель автобуса за рулем читает газету

Ташкентский «Цезарь»: водитель автобуса за рулем читает газету

Во вторник корреспондент NUZ.UZ стал свидетелем неоднозначной ситуации: водитель пассажирского автобуса во время перевозки большого количества пассажиров читал газету.

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №51, попал в объектив камеры сотрудника нашего издания. В то время как в автобусе было более двух десятков пассажиров, шофер одновременно вел транспорт и читал газету. Сначала мужчина положил печатное СМИ прямо на руль, иногда отвлекаясь от чтива и поднимая глаза на дорогу. Однако увидев сотрудников УБДД, опустил газету на колени, но читать все же продолжил. После прочтения, видимо, очень интересной статьи начались бурные обсуждения с кондуктором. При этом водитель продолжал вести транспорт.



Отметим, что ранее пассажиры общественного транспорта неоднократно становились свидетелями того, как водители во время движения пользуются телефоном (разговаривает, переписывается в мессенджерах), курят, обгоняют другие автобусы, нецензурно выражаются. Читающего водителя мы встретили впервые. Чтение – это, безусловно, хорошо, однако чтение за рулем – это опасно. Ведь водитель общественного транспорта должен осознавать всю меру ответственности за жизни пассажиров.

Надеемся, что АО «Тошшахартрансхизмат» обратит внимание на данный инцидент и примет соответствующие меры.
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