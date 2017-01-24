Как поднимать рейтинг вузов Узбекистана?
Что надо делать для того, чтобы поднимать рейтинг вузов Узбекистана хотя бы в масштабе СНГ? Какие шаги предпринимать для обеспечения конкурентоспособности выпускников вузов? Как поднимать уровень преподавания естественных дисциплин?
Доцент Самаркандского госуниверситета Абдулла Кувватов стремится ответить на эти и другие вопросы, решение которых непосредственно связано с развитием нашей страны. Он об этих проблемах написал в Виртуальную приемную, а также желает сделать свои предложения достоянием общественности, чтобы специалисты и все заинтересованные люди могли бы высказать свои мнения. С его первой публикацией можно познакомиться здесь (http://nuz.uz/obschestvo/19869-specialist-rasskazala-o-minusah-sistemy-vysshego-obrazovaniya-uzbekistana.html).
В своем очередном выступлении доцент Кувватов рассуждает о том, как повысить рейтинг двух первых университетов страны – Национального университета Узбекистана и Самаркандского госуниверситета. Ниже приводятся высказывания ученого и педагога.
Все вузы квалифицируются по своему рейтингу. В мировом рейтинге первые места принадлежат учебным заведениям США и Великобритании. Это Массачусетский технологический институт, Стэндфордский университет, университеты Гарварда, Кембриджа, Оксфорда и т.д. Они добились такого результата благодаря поддержке и материальной помощи со стороны государства, фирм, компаний и отдельных меценатов. С другой стороны, такой успех не был бы возможным без самых высоких требований, предъявляемых к принимаемым на работу научно-педагогическим кадрам и студентам.
В Узбекистане до образования в 1992 году на базе областных педагогических институтов новых университетов уровень ТашГУ и СамГУ был заметно выше, чем у остальных вузов. Их учебные программы заметно отличались от программы пединститутов, к ним предъявлялись более высокие требования. Но потом, для всех университетов был разработан единый учебный план. При этом не учитывалось одно важное обстоятельство, а именно большая разница в потенциале двух старых университетов и – новых, бывших пединститутов. В результате рейтинг НУУ и СамГУ стал снижаться, особенно по естественным наукам.
Вузы, занимающие в мировом рейтинге высокие места, добились огромных успехов благодаря уровню своих кадров, подготовленных по фундаментальным естественным и техническим наукам. Именно специалисты указанных направлений во многом определяют уровни развития экономики и интеллектуального потенциала страны.
Повысить качество подготовки специалистов без укрепления материально-технической базы естественных факультетов и кафедр никак не возможно. Конечно, хорошая база требуется и для общественных и гуманитарных дисциплин. Но у химиков, физиков и биологов другие условия. Так, для проведения лабораторных работ на должном уровне требуются вода, природный газ, канализация, шкафы с дымоходом, специальные столы, химические приборы, реактивы и др. Кроме того, лабораторные занятия требуют большего расхода средств на зарплату, так как группы при проведении таких занятий разделяются еще на подгруппы и количество часов намного увеличивается. Например, на химическом факультете СамГУ для лабораторных занятий выделено 1350 часов, что составляет 31 процент всего учебного плана.
Нигде, ни в одном вузе нет лаборатории, полностью отвечающей современным требованиям. Даже в прежние годы ТашГУ и СамГУ в лучшем случае были обеспечены всеми необходимыми материалами на 80-90 процентов. Основная часть оборудования, приборов и других необходимых материалов для химических, физических и биологических лабораторий производится за рубежом. Их надо приобрести за валюту. В нынешних экономических условиях трудно, практически невозможно, все лаборатории и кафедры обеспечить полностью всем необходимым.
Что делать для изменения ситуации? Как выйти из положения? Для этого предлагаю следующее.
1.Подготовку кадров по естественным наукам передать НУУ и СамГУ, которые имеют необходимый научный и педагогический потенциал, а другие университеты пусть направят свои усилия на развитие гуманитарных дисциплин. В таком случае будет легче укрепить материально-техническую базу двух университетов. Увеличив количество студентов на естественных факультетах, можно также повысить коэффициент использования лабораторного оборудования. Эти два вуза смогут подготовить специалистов по естественным наукам для всей страны.
2.Еще одна причина низкого уровня подготавливаемых нашими вузами кадров связана с тем, что каждый член профессорско-педагогического состава имеет большую педагогическую нагрузку и проводит занятия по самым разным учебным предметам. Так как количество студентов недостаточное, а педнагрузки – много, педагог проводит занятия и в бакалавриате и в магистратуре. Часто меняются названия учебных предметов и количество лекционных и практических часов, и педагогу приходится составлять новые учебно-методические комплексы. В этих условиях у педагога практически не хватает времени, чтобы качественно выполнить свою работу. Надо еще учесть, что часть педагогов преподает в лицеях или колледжах, выполняет обязательства по гранту, занимается репетиторством. Плюс ко всему этому, профессорско-преподавательский состав привлекают на сбор хлопка, субботники, разные мероприятия…
Для повышения качества работы педагога необходимо сократить его педнагрузку и сократить до минимума количество предметов, которые он преподает. Для этого надо увеличить число студентов. Если по одному направлению будет учиться не 25 студентов, как сейчас, а, скажем 100, тогда и педнагрузку педагога можно будет ограничить двумя- тремя предметами. Это идет на благо не только самого педагога, а в первую очередь отражается на качестве подготавливаемых кадров.
Таким образом, увеличение количества студентов, во-первых, приведет к улучшению коэффициента использования оборудования, во-вторых, предотвращает чрезмерную трату валюты, в-третьих, уменьшая число предметов в учебной нагрузке каждого педагога, способствует повышению качества его работы. Вместе с тем, увеличение специалистов одной отрасли помогает создавать конкурентную среду, что положительно повлияет на качественные показатели.
3.Повышение качества будущих выпускников зависит не только от постановки учебно-воспитательного процесса в вузе, но и от уровня поступивших абитуриентов. Хотя в последние годы поступает в вуз один из 10-12 выпускников лицеев и колледжей, нельзя утверждать, что все они отвечают требованиям высшего образовательного учреждения. Скажем, на химфаке СамГУ половина студентов учится, имея удовлетворительную оценку.
С учетом сегодняшней реальности необходимо подумать о том, как повысить качество знаний абитуриентов, поступающих в естественные факультеты НУУ и СамГУ. Для этого академические лицеи этих двух университетов надо реорганизовать в лицеи с углубленным изучением химии, физики, биологии и английского языка. В них принимать талантливых учащихся со всей страны с 7 класса. Каждые полгода проводить экзамены и не прошедших испытание отправлять назад в свое учебное заведение.
В развитых странах данная проблема решена просто. Одаренные дети и подростки учатся в частных школах, пансионах, физико-математических школах и других образовательных учреждениях.
4.Возникает естественный вопрос: Как быть с трудоустройством педагогов вузов, в которых был сокращен прием на естественные факультеты? (Эти факультеты не полностью закрываются, так как для своей области они подготовят учителей по химии, физики, биологии). Часть этих педагогов может работать в других вузах своего города, а другая часть – в физико-математических лицеях, а самым квалифицированным – предложить переехать в Самарканд или Ташкент для преподавания в университете.
В конце хотелось бы остановиться еще на одной проблеме, без решения которой невозможно добиться повышения качества учебной и научно-исследовательской работы в вузах. Проблема связана с системой назначения руководства высших учебных заведений. В нашей стране вводятся демократические принципы выбора руководителей разного уровня. Например, Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу рассмотреть и решить вопрос с выборами хокимов. Если в дальнейшем будем выбирать первых лиц областей, городов и районов, почему нельзя выбирать ректора вуза?
Пусть ректора выберет коллектив вуза, а ректор назначит проректоров и деканов. В этом он может опираться на ходатайство или рекомендацию общественного совета и\или совета старейшин, которые будут функционировать при каждом факультете и самом вузе.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ