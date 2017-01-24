Смогут ли иногородние жители купить квартиру в Ташкенте?
Иногородние жители и иностранцы могут получить возможность купить дом или квартиру в Ташкенте и Ташкентской области. Такой вариант включён в проект Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека», разработанный по инициативе Президента страны.
Согласно проекту, могут быть установлены обновлённые правила покупки жилья новой постройки (на первичном рынке) резидентами Республики Узбекистан. Стоимость такого жилья не должна быть ниже 2 тысяч МРЗП (минимальных размеров заработной платы). Кроме того, 5-10% от цены недвижимости составит государственная пошлина.
Нерезиденты (иностранцы) смогут купить жильё на тех же условиях. Но для них действует ограничение: приобретаемый дом или квартира должен стоить не менее 100 тыс. долларов США.
Сегодня для приобретения физическими лицами жилых помещений в столице требуется иметь постоянную прописку в Ташкенте, напоминает Norma.uz. Кроме того, наличия прописки и проживания не менее трёх лет требуют сделки по купле-продаже, мене, ренте, отчуждению с условием пожизненного содержания, а также залогу (ипотеке), уступке недвижимого имущества или его части и все иные сделки отчуждения недвижимого имущества, находящегося в Ташкенте.
Такие же правила действуют и в Ташкентской области. На сегодняшний день ташкентцы имеют право приобретать недвижимость в Ташкентской области, а жители Ташобласти в Ташкенте – нет.
Проект Государственной программы не является окончательным: он может быть изменен, доработан или отклонен.
Анна Ним.