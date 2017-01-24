Специалист рассказал о минусах системы высшего образования Узбекистана
За последние 20 лет система образования Узбекистана развивалось, опираясь на Закон «Об образовании» и «Национальную программу по подготовке кадров». За это время были исправлены некоторые недостатки и упущения, обозначенные в этих документах. Успехи многим известны, так как об этом постоянно говорилось в средствах массовой информации, в выступлениях руководителей системы народного образования и высшей школы.
К сожалению, СМИ почти не затрагивали другую сторону работы этой системы. Другими словами, почти не говорилось об отрицательных явлениях, наблюдаемых в деятельности образовательных учреждений. А, не зная истинное положение дел, невозможно наметить перспективу, разработать план действия на будущее.
Исходя из этого и опираясь на свой опыт, кандидат химических наук, доцент Самаркандского госуниверситета Абдулла Кувватов, знающий систему изнутри, решил критически анализировать состояние дел в вузе, на конкретных примерах показать, в чем заключаются недостатки. Он уже несколько лет говорит об этом. Несколько раз написал в минвуз, аппарат Президента, получал ответы, которые никак его не удовлетворяли.
Для наглядности приводим текст ответа на одно из писем А.Кувватова. Письмо было отправлено в апреле 2016 года в аппарат Президента. Ответ он получил из минвуза за подписью заместителя министра М.Иноятова, в котором признавались необходимость и актуальность поднятых А.Кувватовым проблем. Дальше для успокоения автора письма дежурные слова: «Сообщаем, что большинство поднятых Вами вопросов находят свое отражение в работах, проводимых минвузом, в частности в программах развития системы высшего образования».
Около месяца тому назад доцент Кувватов отправил три письма в Виртуальную приемную. Оттуда получил ответ, в котором говорится, что его обращения направлены в минвуз. Он уже не верит, что в минвузе объективно и с пользой для общего дела будут рассматривать его предложения. Тем более, что им подготовлено еще три обращения в портал.
«Я решил открыто рассказать о проблемах, которые вот уже несколько лет волнуют меня, чтобы общественность имела возможность принимать участие в их обсуждении. Может быть, тогда соответствующие инстанции, в том числе минвуз, будут на должном уровне рассматривать и решать их. Тем более, что сейчас идет обсуждение проекта указа Президента «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», - говорит А.Кувватов. Он предложил корреспонденту WWW.NUZ.UZ ознакомить общественность с сутью своих предложений.
Первый материал посвящен анализу конкретных статей «Национальной программы по подготовке кадров», которая была принята в 1997 году. На основе их анализа ученый намерен показать, насколько выполнены задачи, поставленные в ней. Ниже приводятся его высказывания.
Итак, рассказывает доцент Абдулла Кувватов.
В первом пункте первого раздела Национальной программы «Достигнутый уровень развития» читаем следующее: «Система высшей школы Узбекистана включает в себя 58 высших учебных заведений, в том числе 16 университетов, 12 из которых созданы за первые два года независимого развития Узбекистана и 42 института с контингентом студентов 164 тысячи человек. В вузах работают 18,5 тысяч преподавателей, из них 52 процента доктора и кандидаты наук».
Говоря о создании 12 университетов, никто не интересуется тем, насколько их материально-техническая база отвечает требованиям, предъявляемым к учебным заведениям такого ранга, достигли ли они необходимого уровня развития, сколько процентов педагогов имеет ученую степень.
Областные педагогические институты, которые в одночасье стали университетами, тогда далеко отставали и по всем показателям находились далеко от двух крупных университетов страны – Ташкентского и Самаркандского госуниверситетов. К сожалению, за последующие годы уровень новоиспеченных университетов не повысился, а наоборот, ТашГУ - нынешний НУУ, и СамГУ снизили свой рейтинг и приблизились к ним. Не произошло заметных изменений даже после принятия постановления Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2011 года «О мерах по укреплению материально-технической базы и развития высших образовательных учреждений и кардинальному улучшению качества подготовки высококвалифицированных специалистов».
В целом в вузах страны не произошло качественных изменений. Для подтверждения данного утверждения приведу только один факт. Доля докторов и кандидатов наук среди профессорско-преподавательского состава вузов упала до 33 процентов. Помните, 20 лет назад было 52 процента.
Во втором пункте первого раздела Национальной программы «Недостатки и проблемы», подчеркнуто, что «к числу наиболее существенных недостатков действующей системы подготовки кадров следует отнести… нехватку высококвалифицированных педагогических кадров». За прошедшие годы был ли устранен этот недостаток?
Если анализировать ситуацию на примере СамГУ, увидим следующую картину. В последние годы в массовом порядке опытных профессоров и доцентов с большим стажем работы пенсионного возраста перевели на 0,25 ставки. Многие из них предпочли оставить свою любимую работу, с которой была связана вся их жизнь. Так они лишились возможности работать, а студенты – слушать маститых ученых и опытных педагогов. Стало трудно найти на должность заведующего кафедрой педагога с ученой степенью. Мне было больно слушать бывшего министра высшего и среднего специального образования, который во время своего выступления в СамГУ говорил о том, что 140 человек из числа заведующих кафедрами не имеют ученой степени.
Дело дошло до того, что если подойдет моя очередь в переизбрании на занимаемую мною должность, я должен сам найти для альтернативы другого человека, который изъявит желание участвовать в конкурсе. В противном случае конкурс не проводится. В этом деле полностью отсутствует конкуренция, так как количество остепененных педагогов уменьшилось.
В этом же пункте Программы в качестве еще одного недостатка указано следующее: «Не разрешена проблема обеспечения тесной взаимосвязи между структурой, содержанием обучения и учебными процессами, их этапами, то есть — проблема организации системы непрерывного образования. Существующая система образования не отвечает требованиям, которые предъявляются к подготовке кадров в развитых демократических государствах».
На самом деле, структура непрерывного образования разрушена на уровне министерств, так как на его одном этапе руководство осуществляется министерством народного образования, а на другом – министерством высшего и среднего специального образования. Во многих развитых странах этими направлениями образования руководит одно министерство.
«Национальная программа по подготовке кадров» констатирует, что «только 10 процентов выпускников средней школы поступают в высшие учебные заведения». Это было сказано почти 20 лет тому назад. Что изменилось в нашей стране в этом отношении? Ничего. И сейчас доля выпускников, поступающих в вузы, не превышает 10 процентов.
Ежегодно постановлением Президента утверждаются квоты приема в вузы страны. Так в 2016/2017 учебных годах план приема на бакалавриат составлял 57907 человек, а на магистратуру – 5000, всего 62907 человек. В то же время колледжи и лицеи закончили в десять раз больше учащихся. А вот конкурс в вузы на одно место составил 11,4 человек. Это в среднем по стране. В некоторых вузах было подано 18-20 заявлений на одно место.
В бывшем союзе Узбекистан занимал одно из первых мест по количеству людей с высшим образованием на душу населения. Сейчас наша страна отстает по этому показателю даже от некоторых соседей в Центральной Азии.
Можно на примере количества студентов в Самарканде проиллюстрировать данный факт. Лет 30 тому назад в древнем городе два вуза готовили педагогические кадры. Это СамГУ и пединститут им. С.Айни, в которых обучались 15 тысяч студентов. В данное время они объединены, где обучаются 7500 студентов. Здесь надо учитывать, что население страны за эти годы заметно увеличилось.
В качестве одной из задач, осуществляемых на втором этапе (2001-2005гг), Национальная программа предусматривала следующее: «Обеспечивается укомплектование образовательных учреждений специально подготовленными квалифицированными педагогическими кадрами, формируется конкурентная среда их деятельности».
Что подразумевается под словами «специально подготовленные квалифицированные педагогические кадры»? Так, в СамГУ за эти годы не были подготовлены не только какие-то «специально подготовленные», но и даже кадры, способные читать более или менее качественно студентам лекции.. Для примера приведу один факт. Кафедрой теоретической физики заведует молодой выпускник магистратуры без ученой степени. Он получил эту должность не какими-то обходными путями. Нет, просто среди педагогов, возраст которых ниже 60-ти лет, не оказалось другого подходящего кандидата на должность заведующего кафедрой.
Руководство университета и минвуза знало, что идет процесс старения кадров. Почему своевременно не приняли соответствующие меры? Этот факт был признан и в Национальной программе: «Происходит «старение» научных и научно-педагогических кадров. В высших учебных заведениях республики количество докторов наук до 40 лет составляет всего 0,9 процента от общей их численности, а в возрасте от 50 лет и выше — 79 процентов».
Согласно Национальной программе на третьем этапе (2005 и последующие годы): «Осуществляется становление и развитие национальных (элитных) высших образовательных учреждений, упрочение форм самостоятельности и самоуправления профессиональных образовательных учреждений». Прошло 12 лет с начала третьего этапа. Сколько было создано «национальных (элитных) высших образовательных учреждений», имеющих полноценный потенциал современного вуза, с мощной материально-технической базой?
Мучает меня и такой вопрос: «Почему высшие учебные заведения Узбекистана в мировом рейтинге намного отстали от вузов Казахстана»? А в новый рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Азии, который был составлен британским агентством Quacquarelli Symonds, не попал ни один из вузов Узбекистана. В этом списке значатся всего 150 вузов и в первую сотню вошли 27 российских, 8 высших образовательных учреждений Казахстана. Кстати, Казахский национальный университет имени аль-Фараби занимает 11 место, опережая Московский физико-технический институт, Московский государственный институт международных отношений и ряд других известных и престижных вузов.
Британское агентство оценивало вузы, в частности, по репутации среди работодателей, доле иностранных студентов, количеству сотрудников с ученой степенью, эффективности интернет-ресурса вуза, числу опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника профессорско-преподавательского состава.
Национальная программа предусматривала «подготовить профессорско-преподавательские кадры для высших образовательных учреждений, в том числе в ведущих зарубежных учебных и научных центрах». Раньше часть квалифицированных научно-педагогических кадров для СамГУ готовилась в университетах и НИИ таких городов, как Москва, Ленинград, Новосибирск, Казань, Горький, Киев и др. А сколько за последние годы было подготовлено кадров в зарубежных странах?
Национальная программа ставила задачу «усовершенствовать управление, расширить самостоятельность высших образовательных учреждений, ввести общественное управление в формах советов учредителей, попечителей, общественных наблюдательных советов». Кто и где увидел в наших вузах общественное управление? Где функционируют наблюдательные советы?
Так, СамГУ руководят ректоры, назначенные минвузом. В последние годы это были профессора, ни имеющие никакого представления о данном университете, не знающие его традиции, особенности профессорско-преподавательского состава. Для того, чтобы узнать все это, иметь объективную информацию для принятия правильного решения требуется два-три года. Значит, столько времени тратится впустую. Поэтому спустя некоторое время ректора снимают с занимаемой должности, как не справившегося с поставленными перед ним задачами.
Проректоров тоже назначает минвуз. Даже коллектив факультетов не может выбрать себе декана. В такой ситуации как можно говорить о расширении самостоятельности высших учебных заведений и введении в них общественного управления?
Анализ показывает, что для совершенствования системы высшего образования еще предстоит сделать многое. В этом деле стоит прислушиваться к мнению представителей общественности, особенно специалистов, которые много лет трудятся в этой системе и знают ее положительные и отрицательные стороны.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ