Что будет на месте «Экопарка»?
В минувшие выходные самой обсуждаемой темой среди ташкентцев стали строительные работы в «Экопарке» (территория старого зоопарка).
В зеленом уголке столицы, по слухам, «слышны стуки топора» - рубят большой парк. Однако, посетив сегодня «Экопарк», корреспонденты NUZ.UZ убедились в том, что на данный момент ни одно дерево не пострадало. При этом в части парка, отведенной для экстремалов (скейтеры, роллеры), уже разобрана рампа, а также на всей территории выкорчеваны бетонные бордюры.
За достоверной информацией наш корреспондент обратился в хокимият Мирзо-Улугбекского района. По словам руководителя управления по культуре и спорту районной администрации Джасура Маджанова, в ближайшие годы в столице построят семь новых парков, один из них появится на месте «Экопарка».
«Уже утвержден проект строительства нового парка культуры и отдыха. Он появится на территории нынешнего «Экопарка» общей площадью 12 га. Согласно проекту здесь предусмотрены две основные зоны для активного и пассивного отдыха. На одной мы поставим современные аттракционы для детей и взрослых, точки общественного питания и торговые палатки. На другой – предусмотрены скамейки, беседки и ухоженные газоны с различными зелеными насаждениями», - отметил собеседник.
По словам представителя районного хокимията, 90% всех зеленых насаждений, которые имеются в парке, останутся и после его реопена. Чиновник заверил, что они постараются создать новый парк с минимальными потерями деревьев и кустарников. К тому же строители будут действовать совместно с представителями Госкомприроды.
«Какой парк без деревьев! К тому же большую часть территории мы займем под зону пассивного отдыха для пенсионеров, мам с маленькими детьми и просто людей, ищущих тишины в большом городе. Мы сделаем новые аллеи и ухоженные газоны, именно с этой целью сняты все старые бордюры», - пояснил Джасур Маджанов.
Что касается рампы для экстремалов, то представитель хокимията отметил, что в этом парке места ей не найдется. Скорее всего, сооружение разберут и перевезут на территорию парка «Сити Макон», об открытии которого сказать пока нечего.
Название для нового парка пока не придумали, и о дате открытия точной информации нет. Однако первый этап работ планируется завершить уже к Наврузу.
фото Максада Джангирова