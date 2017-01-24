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Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

В минувшие выходные самой обсуждаемой темой среди ташкентцев стали строительные работы в «Экопарке» (территория старого зоопарка).

В зеленом уголке столицы, по слухам, «слышны стуки топора» - рубят большой парк. Однако, посетив сегодня «Экопарк», корреспонденты NUZ.UZ убедились в том, что на данный момент ни одно дерево не пострадало. При этом в части парка, отведенной для экстремалов (скейтеры, роллеры), уже разобрана рампа, а также на всей территории выкорчеваны бетонные бордюры.

За достоверной информацией наш корреспондент обратился в хокимият Мирзо-Улугбекского района. По словам руководителя управления по культуре и спорту районной администрации Джасура Маджанова, в ближайшие годы в столице построят семь новых парков, один из них появится на месте «Экопарка».
Что будет на месте «Экопарка»?

«Уже утвержден проект строительства нового парка культуры и отдыха. Он появится на территории нынешнего «Экопарка» общей площадью 12 га. Согласно проекту здесь предусмотрены две основные зоны для активного и пассивного отдыха. На одной мы поставим современные аттракционы для детей и взрослых, точки общественного питания и торговые палатки. На другой – предусмотрены скамейки, беседки и ухоженные газоны с различными зелеными насаждениями», - отметил собеседник.
Что будет на месте «Экопарка»?

По словам представителя районного хокимията, 90% всех зеленых насаждений, которые имеются в парке, останутся и после его реопена. Чиновник заверил, что они постараются создать новый парк с минимальными потерями деревьев и кустарников. К тому же строители будут действовать совместно с представителями Госкомприроды.

«Какой парк без деревьев! К тому же большую часть территории мы займем под зону пассивного отдыха для пенсионеров, мам с маленькими детьми и просто людей, ищущих тишины в большом городе. Мы сделаем новые аллеи и ухоженные газоны, именно с этой целью сняты все старые бордюры», - пояснил Джасур Маджанов.
Что будет на месте «Экопарка»?

Что касается рампы для экстремалов, то представитель хокимията отметил, что в этом парке места ей не найдется. Скорее всего, сооружение разберут и перевезут на территорию парка «Сити Макон», об открытии которого сказать пока нечего.

Название для нового парка пока не придумали, и о дате открытия точной информации нет. Однако первый этап работ планируется завершить уже к Наврузу.
Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?

Что будет на месте «Экопарка»?


фото Максада Джангирова
Комментарии
Игорь
Мда.... и какой смысл? Через дорогу есть парк, бывший Тельмана. Зачем 2 парка в одном месте? Когда есть районы где нет вообще парков, а тут сразу 2 практически через дорогу.
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