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Временно приостановлено движение поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент»

Пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари» предупредила пассажиров о временной приостановке курсирования пассажирских поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент» №№ 61/62, 60/59. Как сообщается на официальном сайте компании, это связано с проведением профилактико-технических работ на данном железнодорожном отрезке.

Временно приостановлено движение поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент»

АО «Узбекистон темир йуллари» также обратилось к узбекистанцам с просьбой не верить необоснованным слухам.

"Просим вас не обращать внимания на распространяемую всякого рода необоснованную информацию!", — говорится в сообщении компании.
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