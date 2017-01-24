Временно приостановлено движение поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент»Пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари» предупредила пассажиров о временной приостановке курсирования пассажирских поездов сообщением: «Ташкент-Андижан-Ташкент» №№ 61/62, 60/59. Как сообщается на официальном сайте компании, это связано с проведением профилактико-технических работ на данном железнодорожном отрезке.
АО «Узбекистон темир йуллари» также обратилось к узбекистанцам с просьбой не верить необоснованным слухам.
"Просим вас не обращать внимания на распространяемую всякого рода необоснованную информацию!", — говорится в сообщении компании.