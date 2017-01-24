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В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В понедельник в столице открылась медиа-неделя по обсуждению проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

В рамках медиа-неделн, которая будет проходить с 23 по 27 января 2017 года в столичной гостинице «International Hotel Tashkent», состоятся общественные обсуждения проекта Стратегии действии по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, разработанного но инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Стоит отметить, что руководством страны принято решение вынести проект документа на всенародное обсуждение в целях комплексного изучения актуальных и интересующих население республики вопросов, получения комментариев, мнений и предложений от общественности.

Пятидневная программа медиа-недели по общественным обсуждениям включает брифинги, пресс-конференции,ток-шоу. которые будут содержательно разделены на две части: презентации и открытые обсуждения. Медиа-материалы, подготовленные по итогам презентаций, дискуссий, брифингов и пресс-конференций будут выходить в эфиры негосударственных телерадиостанций страны, размещаться в сети Интернет, печатных изданиях, а также в социальных сетях в режиме online.

На ежедневной основе будут проходить сессии по тематике основных направлений, обозначенных в проекте документа:
I. Понедельник, 23 января - Открытие медиа-недели – «Приоритетные направления совершенствования системы государственного и общественного строительства»;
II. Вторник, 24 января — «Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшею реформирования судебно-правовой системы»;
III. Среда, 25 января «Приоритетные направления развития и либерализации экономики»:
IV. Четверг, 26 января «Приоритетные направления развития социальной сферы»;
V. Пятница, 27 января — «Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики».

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет

В Узбекистане начались обсуждения стратегии развития страны на ближайшие 5 лет


фото Максада Джангирова
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