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→ На перевале «Камчик» организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателей

На перевале «Камчик» организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателей

В связи с ухудшением погодных условий в горных районах Узбекистана наблюдается повышенная лавинная опасность. В связи с этим на трассе А-373 Ташкент-Ош через перевал «Камчик» для обеспечения безопасности движения транспорта организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателей.

На перевале «Камчик» организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана, в ближайшие дни на перевале ожидается лавинная опасность, снижение температуры до минус 8-10 градусов, ухудшение видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 20 метров в секунду.

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