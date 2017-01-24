→ На перевале «Камчик» организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателей

На перевале «Камчик» организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателейВ связи с ухудшением погодных условий в горных районах Узбекистана наблюдается повышенная лавинная опасность. В связи с этим на трассе А-373 Ташкент-Ош через перевал «Камчик» для обеспечения безопасности движения транспорта организовано круглосуточное дежурство отрядов спасателей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана, в ближайшие дни на перевале ожидается лавинная опасность, снижение температуры до минус 8-10 градусов, ухудшение видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 20 метров в секунду.