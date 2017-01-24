→ За 2016 год в Федерацию обществ защиты прав потребителей и ее подразделений поступило 9908 обращений

За 2016 год в Федерацию обществ защиты прав потребителей и ее подразделений поступило 9908 обращенийВ столице прошло расширенное заседание федерации обществ защиты прав потребителей, посвященное итогам ее деятельности в 2016-м и приоритетным задачам на 2017 год.
Как сообщает «Правда Востока», во встрече приняли участие руководители исполнительного аппарата Федерации обществ защиты прав потребителей Каракалпакстана, региональных объединений областей, города Ташкента и районных обществ.
Исходя из информации, прозвучавшей в рамках мероприятия, в Федерацию обществ защиты прав потребителей и ее подразделения за прошедший год поступило 9908 обращений, 93,1 процента из которых решены положительно, благодаря чему в пользу потребителей произведен перерасчет более чем на 3,86 млрд сумов.
При этом, как было отмечено на собрании, большая часть обращений за прошлый год касалась газоснабжения (28,9%), второй по количеству стала сфера торговли (23,6%), далее следуют электро- и водоснабжение, транспорт, связь и здравоохранение.
Эффективной организации приема обращений граждан помогает виртуальная приемная федерации. Помимо этого, заявления, предложения и жалобы потребители могут направлять в онлайн-режиме через веб-сайт www.potreb.uz, а также обращаться по "телефону доверия" 1091. Жалобы граждан оперативно пересылаются в ее региональные объединения и соответствующие госорганы, а специалисты федерации дают разъяснения и консультации потребителям в рамках своих полномочий.
В ходе критического анализа деятельности федерации в рамках собрания было принято решение об активизации служб юридической консультации «Диалог с потребителем» при всех региональных подразделениях. Кроме того, решено внедрить более эффективные и оперативные механизмы решения проблем потребителей.