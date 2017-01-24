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В Узбекистане почти 40 тыс. человек вышли на свободу

В Узбекистане почти 40 тыс. человек вышли на свободу
В Узбекистане, согласно акту амнистии, принятому парламентом республики 12 октября прошлого года, освобождены от наказания и уголовной ответственности 39 тысяч 748 человек, среди которых 5408 женщин, 893 лица, не достигших 18 лет, и 1045 мужчин старше 60 лет.

Распоряжение об амнистии приняла верхняя палата парламента Узбекистана осенью 2016-ого года по случаю 24-й годовщины принятия конституции. Предложение о принятии акта об амнистии в верхнюю палату парламента Узбекистана внес тогда исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По амнистии не могут быть освобождены лица, осужденные к длительному или пожизненному сроку лишения свободы; за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности; признанные особо опасными рецидивистами.

Также под амнистию не попадут совершившие преступления в составе преступного сообщества; систематически нарушающие режим отбывания наказания; ранее освобождавшиеся от уголовной ответственности или наказания в порядке помилования или амнистии и вновь совершившие умышленные преступления; те, которым смертная казнь в порядке помилования заменена наказанием в виде лишения свободы.

В отношении амнистированных в настоящее время реализуются комплексные меры по социальной адаптации.


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