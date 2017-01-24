В Узбекистане почти 40 тыс. человек вышли на свободу
Распоряжение об амнистии приняла верхняя палата парламента Узбекистана осенью 2016-ого года по случаю 24-й годовщины принятия конституции. Предложение о принятии акта об амнистии в верхнюю палату парламента Узбекистана внес тогда исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
По амнистии не могут быть освобождены лица, осужденные к длительному или пожизненному сроку лишения свободы; за участие в деятельности запрещенных организаций, совершение в их составе преступлений против мира и безопасности или против общественной безопасности; признанные особо опасными рецидивистами.
Также под амнистию не попадут совершившие преступления в составе преступного сообщества; систематически нарушающие режим отбывания наказания; ранее освобождавшиеся от уголовной ответственности или наказания в порядке помилования или амнистии и вновь совершившие умышленные преступления; те, которым смертная казнь в порядке помилования заменена наказанием в виде лишения свободы.
В отношении амнистированных в настоящее время реализуются комплексные меры по социальной адаптации.