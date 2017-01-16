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В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

Исходя из проекта указа Президента «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», представленного на обсуждение общественности, в стране запланировано изменение и совершенствование паспортно-визовой системы и системы въезда/выезда в/из Узбекистана.

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

В проекте указано, что соответствующие органы должны подготовить предложения по этому вопросу и вынести их уже к осени текущего года. Согласно проекту, в республике будет установлен порядок получения внутренних и зарубежных паспортов, при котором планируется отменить выездные стикеры (ОВИР). Также запланировано внедрение порядка запрета судами выезда за границу на конкретных, определенных законодательством, основаниях.

Кроме того, ожидается упрощение системы паспортного контроля в аэропортах и на вокзалах. Как указано в документе, это осуществится благодаря внедрению современных компьютерных технологий, среди которых – система для быстрой обработки информации, автоматизированный паспортный контроль и система сопоставления лиц,пересекающих границу с лицами, занесенными в фотобазу и находящимися в розыске.

Помимо этого, запланировано внедрение на практике системы «зеленого» и «красного» коридоров для физических лиц в зонах таможенного контроля. Данные меры, как отмечается в документе, направлены на создание удобств для граждан, выезжающих за границу, усиление защиты их прав и свобод, улучшение и повышение эффективности деятельности органов таможенного контроля, а также содействие развитию туризма.
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