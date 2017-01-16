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Черепахи названы самым часто вывозимым из Узбекистана объектом животного мира

«По сравнению с другими видами животных, чаще всего из страны пытаются незаконно вывести среднеазиатских черепах, - сказал представитель Экодвижения в Узбекистане А.А. Григорьянц. – Это связано с неприхотливостью животных, возможностью не кормить их несколько дней».

Черепахи названы самым часто вывозимым из Узбекистана объектом животного мира

Эта информация прозвучала в ходе состоявшегося в Ташкенте семинара-тренинга «Повышение потенциала силовых структур Республики Узбекистан по вопросам природоохранного законодательства и сохранения редких видов».

Черепах, в основном, вывозят для последующей продажи в зоомагазинах – по сути, ради развлечения.

Менее популярны для незаконного вывоза, однако, эти случаи тоже встречаются – змеи, волнистые попугаи и совы. Не так давно в Ферганской долине и Ташкентской области имели место случаи незаконного вывоза соколов.

«К сожалению, средства массовой информации зачастую невольно подталкивают к незаконной торговле животными, указывая в своих материалах высокую стоимость объектов животного мира. Но это далеко не всегда соответствует истине. К примеру, озвученная в СМИ цена на сокола-балобана, которая, как указывалось, составляет несколько десятков тысяч долларов США, на самом деле гораздо ниже», - говорят представители Экологического движения.
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