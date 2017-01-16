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ДТП со смертельным исходом: грузовик и "легковушка" столкнулись лоб в лоб

ДТП со смертельным исходом: грузовик и "легковушка" столкнулись лоб в лоб

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду недалеко от Янгиюля в Ташкентской области. Лоб в лоб столкнулись грузовик и автомобиль Ваз-2107.

Не доезжая города Янгиюля в Ташкентской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Жигули" и грузовика. В результате аварии грузовик перевернулся, а у легковушки буквально расплющило всю переднюю часть. По словам очевидцев, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и правил дорожного движения.
ДТП со смертельным исходом: грузовик и "легковушка" столкнулись лоб в лоб

По предварительным данным, в аварии погибли 34-летний водитель и 25-летний пассажир автомобиля Ваз-2107. О водителе и пассажирах грузовика информации нет.
Смертельное ДТП с участием грузовой автомашины и Жигули произошло близ Янгиюля Ташкентской области.

фото: Facebook "Водители Ташкента"
Комментарии
Умида
Погибли два молодых парня им обоим было по 28лет. Пожалуйста когда в следующий раз будете публиковать статью проверяйте инфо о людях
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