ДТП со смертельным исходом: грузовик и "легковушка" столкнулись лоб в лоб
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду недалеко от Янгиюля в Ташкентской области. Лоб в лоб столкнулись грузовик и автомобиль Ваз-2107.
Не доезжая города Янгиюля в Ташкентской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Жигули" и грузовика. В результате аварии грузовик перевернулся, а у легковушки буквально расплющило всю переднюю часть. По словам очевидцев, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и правил дорожного движения.
По предварительным данным, в аварии погибли 34-летний водитель и 25-летний пассажир автомобиля Ваз-2107. О водителе и пассажирах грузовика информации нет.
Смертельное ДТП с участием грузовой автомашины и Жигули произошло близ Янгиюля Ташкентской области.
фото: Facebook "Водители Ташкента"