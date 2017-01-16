Отчет МЧС за год: 129 sms, 3 тысячи выездов и более 30 тысяч мероприятий
18 января в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось заседание коллегии Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (ГСЧС), в ходе которого были подведены итоги 2016 года и определены приоритетные задачи на 2017 год.
В рамках Комплексной программы по подготовке населения к действиям при чрезвычайных ситуациях (природного и техногенного характера), особенно в учебных заведениях и махаллях проведены дни гражданской защиты, тактико-специальные учения, беседы, семинары и другие разъяснительные работы. Этими мероприятиями повышены теоретические знания и практические навыки участников по адекватным действиям при различных чрезвычайных ситуациях, возникших вследствие землетрясений. Также организованы клубы «Юный спасатель» и проведены соревнования районного и городского уровня в них участвовали из 1193 среднее образовательных учреждений 14102 учеников, 2132 средних школ 17042 учеников.
Территориальными управлениями МЧС, Узгидромета, Госкомгеологии совместно с местными хокимиятами обследованы места, где могут наблюдаться гидрометеорологические и геологические опасные явления. По результатам обследования разработан и реализован комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности населения и объектов экономики. Созданы областные и районные оперативные штабы, которые обеспечены автотранспортом, стационарными и мобильными средствами связи. Повышена готовность механизированных отрядов, создан запас ГСМ и организованы круглосуточные дежурства.
На местах где могут наблюдаться гидрометеорологические и геологические опасные явления организованы 69 контрольно-наблюдательных постов, которые обеспечены необходимыми средствами связи. Из наиболее опасных участков временно отселено 256 хозяйств. Для определения объёмов снежных запасов, состояния высокогорных озер и возможных направлений проявления селевых потоков проведено 7 аэровизуальных наблюдений.
Хокимиятами Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской и Ферганской областей проведены берегоукрепительные и другие защитные работы. Для этого выполнены: земляные работы 1362,6 тыс. кубометров, каменные 91,4 тыс. кубометров, бетонные 8,2 тыс. кубометров и железобетонные работы 172 тонн.
На перевале «Камчик» автодороги «Ташкент-Ош» организовано круглосуточные дежурство 15 механизированных отрядов для обеспечения бесперебойного и безопасного передвижения автотранспортных средств и пассажиров через перевал. Операторами сотовых компаний отправлены 129 SMS-сообщений об изменении погодных условий и возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.
Аварийно-спасательными отрядами осуществлено более 3000 выездов в целях спасения и оказания практической помощи гражданам. Кроме того, в целях обеспечения безопасности в местах массового гуляния и проведения праздничных мероприятий 521 раз привлекались спасатели и специальная техника.
В целях социальной поддержки военнослужащих министерства на территории города Бухара Бухарской области построен и сдан в эксплуатацию жилой дом для 12 военнослужащих. Построено и сдано в эксплуатацию здание Центра подготовки населения и руководящего состава УЧС Бухарской области.
По итогам обсуждения вопросов повестке дня коллегии выработаны предложения по их реализации.