ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ташкенте
Недалеко от станции метро Буюк Ипак йули во вторник произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Машины буквально сложились "паровозиком". Фото с места происшествия выложили в Facebook участники сообщества "Водители Ташкента.
Cobalt, Nexia и три Lacetti стали участниками ДТП, врезавшись друг в друга. По словам очевидцев, все началось с того, что первый автомобиль (белый Cobalt) затормозил из-за рабочих, красивших разделительный забор.Остальные машины, не соблюдая дистанцию перед впереди едущим транспортным средством, просто врезались одна в другую.
Как сообщили свидетели аварии, автомобили получили незначительные повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.