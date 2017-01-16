Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ташкенте

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ташкенте

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ташкенте

Недалеко от станции метро Буюк Ипак йули во вторник произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Машины буквально сложились "паровозиком". Фото с места происшествия выложили в Facebook участники сообщества "Водители Ташкента.

Cobalt, Nexia и три Lacetti стали участниками ДТП, врезавшись друг в друга. По словам очевидцев, все началось с того, что первый автомобиль (белый Cobalt) затормозил из-за рабочих, красивших разделительный забор.Остальные машины, не соблюдая дистанцию перед впереди едущим транспортным средством, просто врезались одна в другую.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ташкенте

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ташкенте


Как сообщили свидетели аварии, автомобили получили незначительные повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Ташкенте водитель «Малибу» избил молодую женщину и ее пожилого отца

Президент: «Почему, вводя пластиковые карточки, не продумали все механизмы?»

Кто освободит Самарканд из "власти тьмы"?

Президент: «На командировочные расходы сотрудников Госкомконкуренции можно было бы купить два предприятия»

Похожие статьи
LCN