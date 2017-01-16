Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Создаем идеальный event: от «капустника» до масштабного мероприятия

Создаем идеальный event: от «капустника» до масштабного мероприятия

«Капустник»— это то, с чем мы боремся постоянно, чтобы то, что делали сотрудники компаний, совсем не походило на капустник.» Сергей Горбачёв.

Создаем идеальный event: от «капустника» до масштабного мероприятия

Организация мероприятия – очень актуальное бизнес-направление на рынке Узбекистана. Основной акцент в портфеле услуг event-агентств делается на создание корпоративных вечеринок, юбилеев, тимбилдингов и прочих важных событий. Конкуренция в этой нише рынка довольна высока.

Согласно электронным справочникам, их в столице более 40. И ведь каждое агентство предлагает свое «ассорти» из креатива и творческого разнообразия. Однако многие компании справляются собственными силами, перекладывая event-задачи на хрупкие плечи HR- и PR-менеджеров. Это, конечно, очень весело, но сложно. Нужно знать тонкости профессии, грамотно оптимизировать работу команды и переходить в режим многозадачности. Сегодня мы расскажем, как этому научиться.

Волна новогодних корпоративов уже отхлынула, но год только начался, и впереди еще много праздничных поводов. К тому же каждая компания имеет свои внутренние мероприятия, которые часто подразумевают массовость и масштабность. Но даже если речь идет о презентации для 10 человек, всегда нужен грамотный организатор. Иначе - провал.

Руководители компаний очень часто обходятся своими силами или делегируют задачи в другие отделы, так как услуги event-агентств необходимо оплачивать, либо не хотят делиться своим инфоповодом с общественностью. Поэтому бизнесменам, HR- и PR-менеджерам, представителямevent-агентств необходимо учиться этому ремеслу, быть в курсе последних трендов и знать секреты успеха в вопросах организации мероприятий любого масштаба.

Очень скоро в Ташкент со своим авторским мастер-классом «11 секунд» приедет гуру в сфере event-индустрии — генеральный директор компании «Подъёжики» Сергей Горбачев.

Спикер раскроет огромное количество профессиональных кейсов и «фишек», ответит на все вопросы слушателей и научит грамотно распределять силы, систематизировать работу и добиваться блестящих результатов в организации любых мероприятий.

Для тех, кто еще не ступил на тернистый путь event-менеджера, мастер-класс поможет усвоить теорию, разбить устаревшие стереотипы и верно расставить приоритеты.

Директор компании Be The Change Group, Лев Гавриш:
«Если вы не можете выразить идею вашего проекта за 11 секунд и хотите создавать не капустники, а настоящие мероприятия на должном уровне, то Сергей Горбачев «развалит» ваше представление о том, что это сложно. На мастер-классе вы узнаете,как защитить свою идею, как сделать выигрышную презентацию, что делать, если вы провалили мероприятие, и многое другое».

«Подъёжики» - кто они?
«Подъёжики» – агентство стратегических событий полного цикла, которое входит в топ-50 лучших event-агентств мира по версии журнала Special Event. Успешно реализовывает проекты для крупнейших компаний России по всему миру. В числе постоянных клиентов - NIVEA, «Связной», МТС, РБК, «Билайн», Nestle, Pioneer, Unilever, Danone, Pirelli, «Мегафон», Volvo, государственные структуры.

Создаем идеальный event: от «капустника» до масштабного мероприятия

О спикере
Сергей Горбачев - генеральный директор с богатырским телосложением, громоподобным голосом, безудержной креативностью, наклонностями экстремального гурмана и намерением сделать «Подъёжики» лучшим event-агентством в галактике. Работает в сфере event чуть больше, чем всю жизнь. Ценит в ней возможности для творчества, непредсказуемость, многозадачность. Считает «мурашки» во время мероприятия ключевым моментом во всем процессе работы над проектом.

«Тема «11 секунд» является актуальной. Этот мастер-класс с обширной практической базой и «фишками», которые мы успешно используем в нашей работе.Мастер-класс предназначен для всех, кто организует мероприятия и презентации продуктов у себя в компании – HR- и PR- менеджеры, кто работает в EVENT-индустрии или просто хочет начать карьеру в event-агентстве», отметил Сергей Горбачев.

Информационные партнеры: Afisha.uz, Gazeta.uz, Boomer.uz, Uzdaily.uz, "Новости Узбекистана" NUZ.UZ, PR.uz.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Ташкенте водитель «Малибу» избил молодую женщину и ее пожилого отца

Президент: «Почему, вводя пластиковые карточки, не продумали все механизмы?»

Кто освободит Самарканд из "власти тьмы"?

Президент: «На командировочные расходы сотрудников Госкомконкуренции можно было бы купить два предприятия»

Похожие статьи
LCN