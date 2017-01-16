Создаем идеальный event: от «капустника» до масштабного мероприятия«Капустник»— это то, с чем мы боремся постоянно, чтобы то, что делали сотрудники компаний, совсем не походило на капустник.» Сергей Горбачёв.
Организация мероприятия – очень актуальное бизнес-направление на рынке Узбекистана. Основной акцент в портфеле услуг event-агентств делается на создание корпоративных вечеринок, юбилеев, тимбилдингов и прочих важных событий. Конкуренция в этой нише рынка довольна высока.
Согласно электронным справочникам, их в столице более 40. И ведь каждое агентство предлагает свое «ассорти» из креатива и творческого разнообразия. Однако многие компании справляются собственными силами, перекладывая event-задачи на хрупкие плечи HR- и PR-менеджеров. Это, конечно, очень весело, но сложно. Нужно знать тонкости профессии, грамотно оптимизировать работу команды и переходить в режим многозадачности. Сегодня мы расскажем, как этому научиться.
Волна новогодних корпоративов уже отхлынула, но год только начался, и впереди еще много праздничных поводов. К тому же каждая компания имеет свои внутренние мероприятия, которые часто подразумевают массовость и масштабность. Но даже если речь идет о презентации для 10 человек, всегда нужен грамотный организатор. Иначе - провал.
Руководители компаний очень часто обходятся своими силами или делегируют задачи в другие отделы, так как услуги event-агентств необходимо оплачивать, либо не хотят делиться своим инфоповодом с общественностью. Поэтому бизнесменам, HR- и PR-менеджерам, представителямevent-агентств необходимо учиться этому ремеслу, быть в курсе последних трендов и знать секреты успеха в вопросах организации мероприятий любого масштаба.
Очень скоро в Ташкент со своим авторским мастер-классом «11 секунд» приедет гуру в сфере event-индустрии — генеральный директор компании «Подъёжики» Сергей Горбачев.
Спикер раскроет огромное количество профессиональных кейсов и «фишек», ответит на все вопросы слушателей и научит грамотно распределять силы, систематизировать работу и добиваться блестящих результатов в организации любых мероприятий.
Для тех, кто еще не ступил на тернистый путь event-менеджера, мастер-класс поможет усвоить теорию, разбить устаревшие стереотипы и верно расставить приоритеты.
Директор компании Be The Change Group, Лев Гавриш:
«Если вы не можете выразить идею вашего проекта за 11 секунд и хотите создавать не капустники, а настоящие мероприятия на должном уровне, то Сергей Горбачев «развалит» ваше представление о том, что это сложно. На мастер-классе вы узнаете,как защитить свою идею, как сделать выигрышную презентацию, что делать, если вы провалили мероприятие, и многое другое».
«Подъёжики» - кто они?
«Подъёжики» – агентство стратегических событий полного цикла, которое входит в топ-50 лучших event-агентств мира по версии журнала Special Event. Успешно реализовывает проекты для крупнейших компаний России по всему миру. В числе постоянных клиентов - NIVEA, «Связной», МТС, РБК, «Билайн», Nestle, Pioneer, Unilever, Danone, Pirelli, «Мегафон», Volvo, государственные структуры.
О спикере
Сергей Горбачев - генеральный директор с богатырским телосложением, громоподобным голосом, безудержной креативностью, наклонностями экстремального гурмана и намерением сделать «Подъёжики» лучшим event-агентством в галактике. Работает в сфере event чуть больше, чем всю жизнь. Ценит в ней возможности для творчества, непредсказуемость, многозадачность. Считает «мурашки» во время мероприятия ключевым моментом во всем процессе работы над проектом.
«Тема «11 секунд» является актуальной. Этот мастер-класс с обширной практической базой и «фишками», которые мы успешно используем в нашей работе.Мастер-класс предназначен для всех, кто организует мероприятия и презентации продуктов у себя в компании – HR- и PR- менеджеры, кто работает в EVENT-индустрии или просто хочет начать карьеру в event-агентстве», отметил Сергей Горбачев.
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