Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

В Петровском районе Саратовской области 15 января в дорожно-транспортном происшествии погибли 7 человек, сообщило ИА «Регион 64».
Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

Автокатастрофа произошла в 1:30 на 550 км трассы «Нижний Новгород - Саратов». В районе с. Тарумовка 32-летний житель н.п. Ст. Каменка Шемышейского района Пензенской области за рулем автомобиля Volvo с полуприцепом, двигаясь в сторону Саратова, не справился с управлением и врезался в следующий навстречу минивэн Toyota. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.
Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

В результате ДТП водитель и 6 пассажиров автомашины Toyota от полученных травм скончались на месте.

Чуть позже стало известно, погибшие были иностранными гражданами. Об этом рассказал глава областной службы спасения Юрий Юрин.
Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

«Среди погибших 2 женщины и 5 мужчин. Двое из них являются гражданами Узбекистана и один - гражданином Таджикистана и четверо - граждане Кыргызстана. Тела были зажаты элементами металлоконструкций, поэтому спасатели вызволяли их с помощью гидравлического оборудования. Виновник ДТП не пострадал. Сейчас его опрашивает полиция», - рассказал Юрин.
Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Также присутствует зампред областного правительства Александр Буренин.
Тела погибших находятся в морге Петровской районной больницы.

Фото РЕН ТВ
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Нилуфар Мамасаидова вернулась на родину (видео)

Дизайнер из Узбекистана шьет свадебное платье весом 24 кг

Президент Узбекистана предложил создать в стране собственный военно-промышленный комплекс

В день рождения Ислама Каримова "Оксарой" начнет работать как музей

Похожие статьи
LCN