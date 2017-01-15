→ Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и ТаджикистанаВ Петровском районе Саратовской области 15 января в дорожно-транспортном происшествии погибли 7 человек, сообщило ИА «Регион 64».
Автокатастрофа произошла в 1:30 на 550 км трассы «Нижний Новгород - Саратов». В районе с. Тарумовка 32-летний житель н.п. Ст. Каменка Шемышейского района Пензенской области за рулем автомобиля Volvo с полуприцепом, двигаясь в сторону Саратова, не справился с управлением и врезался в следующий навстречу минивэн Toyota. После столкновения оба транспортных средства съехали в кювет.
В результате ДТП водитель и 6 пассажиров автомашины Toyota от полученных травм скончались на месте.
Чуть позже стало известно, погибшие были иностранными гражданами. Об этом рассказал глава областной службы спасения Юрий Юрин.
«Среди погибших 2 женщины и 5 мужчин. Двое из них являются гражданами Узбекистана и один - гражданином Таджикистана и четверо - граждане Кыргызстана. Тела были зажаты элементами металлоконструкций, поэтому спасатели вызволяли их с помощью гидравлического оборудования. Виновник ДТП не пострадал. Сейчас его опрашивает полиция», - рассказал Юрин.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Также присутствует зампред областного правительства Александр Буренин.
Тела погибших находятся в морге Петровской районной больницы.
Фото РЕН ТВ