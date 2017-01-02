Водители Намангана читают «Бородино» (+видео)Члены группы в Facebook «Водители Намангана» поучаствовали в проекте #страна читающая по популяризации в регионе русского языка.
В записанном ими ролике молодые люди читают известнейшее стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино»
Идея участия в проекте телеканала «Русский мир» принадлежит активистке Наманганского Русского культурного центра Азизе Мирзанаразовой, преподавательнице русского языка Наманганского индустриального колледжа. А группа «Водители Намангана» охотно откликнулась на это предложение.
Сегодня на имя Азизы Мирзаназаровой пришло письмо от редактора телеканала "Русский мир" Ирины Гурьяновой. В нем она благодарит группу «Водители Намангана» и сообщает, что ролик, в котором члены группы читают стихотворение русского поэта, покажут на телеканале. Также она предложила снимать новостные сюжеты для канала.
Ранее «Водители Намангана» провели ряд благотворительных акций, в частности, подарили холодильник ветерану труда Хусану Ходжибаеву из кишлака Караскан Чартакского района Наманганской области, приехавшему поклониться на могилу первого Президента Узбекистана на велосипеде, организовали службу помощи «911» и прочее.
И. РЕШЕТНИКОВ.
г. Наманган