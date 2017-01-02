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К 2018 году в Нукусе введут систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте

К 2018 году в Нукусе введут систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте

Постановлением Президента от 10 января принята Программа дальнейшего развития автотранспортного обеспечения в городах и селах на 2017-2021 годы.

Согласно документу до 1 июля 2018 года в Нукусе и областных центрах запланировано поэтапное внедрение системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Кроме того, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей совместно с Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта поручено обеспечить разработку сетевых графиков реализации мероприятий по открытию новых автобусных маршрутов, обновлению парка автобусов, строительству и реконструкции пассажирских автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов, предусмотренных в Программе.

Информация о ходе реализации Программы должна ежеквартально поступать в Кабинет Министров.

фото: wiki-turizm.ru
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