К 2018 году в Нукусе введут систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте
Постановлением Президента от 10 января принята Программа дальнейшего развития автотранспортного обеспечения в городах и селах на 2017-2021 годы.
Согласно документу до 1 июля 2018 года в Нукусе и областных центрах запланировано поэтапное внедрение системы безналичной оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Кроме того, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей совместно с Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта поручено обеспечить разработку сетевых графиков реализации мероприятий по открытию новых автобусных маршрутов, обновлению парка автобусов, строительству и реконструкции пассажирских автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов, предусмотренных в Программе.
Информация о ходе реализации Программы должна ежеквартально поступать в Кабинет Министров.
фото: wiki-turizm.ru