Новые маршруты, автобусы и остановки – как в Узбекистане улучшат транспортные услуги для населения
В ближайшие годы в стране откроют более 300 новых маршрутов, закупят более 8 тысяч комфортабельных автобусов и построят сотни новых остановок и автовокзалов.
В Узбекистане совершенствуют систему транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах. На это направлено постановление Президента Узбекистана от 10 января.
Президент своим постановлением утвердил Программу дальнейшего развития автотранспортного обеспечения в городах и селах на 2017-2021 годы, включающую организацию новых пассажирских автобусных маршрутов, приобретение новых автобусов и микроавтобусов, а также строительство и реконструкцию пассажирских автовокзалов и автостанций.
Согласно документу в республике планируется обновить подвижной состав современными, комфортабельными автобусами и микроавтобусами, улучшить дорожное покрытие, в первую очередь в сельской местности, внедрять современные информационно-коммуникационные технологии, в том числе системы безналичной оплаты, а также усилить меры безопасности пассажирских перевозок.
Узбекскому агентству автомобильного и речного транспорта Президент поручил обеспечить оказание качественных и безопасных автотранспортных услуг населению, поэтапно внедрять систему GPS и механизмы обратной связи с населением через официальный сайт и «телефоны доверия», а также контролировать недопущение случаев нарушений санитарных норм и низкой культуры обслуживания пассажиров.
В 2017-2021 годах предстоит открыть 303 новых пассажирских маршрута, из них 240 в пригородном и междугороднем сообщении (79,2%), проходящем в сельской местности. Одновременно с открытием новых маршрутов будут восстановлены маршруты, которые в настоящее время не работают, в основном, из-за нехватки автобусов.
В течение предстоящих 5 лет будут приобретены более 8,6 тысячи пассажирских автомобилей, в том числе 5,7 тысячи единиц комфортабельных микроавтобусов общего пользования. Автостанции, остановочные пункты будут строиться по типовым проектам, с максимальным использованием легких конструкций и доступных материалов, преимущественно отечественного производства (металлоконструкции, сэндвич-панели и т. п.).
На финансирование Программы в течение предстоящих 5 лет будет направлено более 840 миллиардов сумов, в основном ресурсы лизинговой компании «Узавтосаноат-лизинг» и других лизинговых компаний, кредиты коммерческих банков, собственные средства частных инвесторов, а также средства местных бюджетов и иные средства, не запрещенные законодательством. Постановление предусматривает, что лизинговые компании и перевозчики не будут платить сбор за приобретение новых микроавтобусов, уплачиваемый в Республиканский дорожный фонд.
Также предусматривается освобождение от таможенных платежей (кроме таможенных сборов) всех материалов, оборудования, деталей, ввозимых и не производимых в нашей республике, предназначенных для внедрения постоянного дистанционного мониторинга за работой автобусов и микроавтобусов в режиме онлайн (GPS), а также внедрения безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, от уплаты единого налогового платежа освобождаются юридические лица в части объема автобусных перевозок пассажиров на пригородных и внутриобластных междугородных маршрутах (в сельской местности).
Ход реализации Программы будет находиться под постоянным мониторингом рабочей группы.
фото: NUZ.UZ