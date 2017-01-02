В день рождения Ислама Каримова "Оксарой" начнет работать как музей
В день рождения первого Президента Узбекистана, 30 января 2017 года, резиденция "Оксарой" начнет работать как музей Ислама Каримова. Эту информацию изданию подтвердил источник в правительстве страны.
На данный момент в резиденции идут ремонтные работы. Здание готовят к открытию для широкой общественности. Напомним, что впервые об этом заявила младшая дочь первого президента - Лола Каримова-Тилляева, когда рассказала о создании благотворительный Фонда имени своего отца.
"В целях увековечивания памяти и жизненных принципов моего отца, мы с мамой учредили благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримова. В планах Фонда имени Ислама Каримова – создание музея первого Президента Узбекистана, а также публикация работ об Отце-основателе государственности нашей независимой республики", - сообщила на своей официальной странице в Facebook Лола Каримова-Тилляева в ноябре прошлого года.
На сегодняшний день Фонд уже начал свою работу. Буквально на днях было объявлено о начале первого конкурсного отбора талантливой молодежи для получения грантов на обучение в вузах Европы и США.