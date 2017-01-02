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→ Правозащитники открыли сбор средств для возвращения Нилуфар Мамасаидовой и ее дочери на родину
Сегодня, 17:27 2 921 Рейтинг2 Напечатать

Правозащитники открыли сбор средств для возвращения Нилуфар Мамасаидовой и ее дочери на родину

Правозащитники открыли сбор средств для возвращения Нилуфар Мамасаидовой и ее дочери на родину

Вчера вечером в Москве полиция вернула гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь, которую сотрудники правоохранительных органов забрали 25 декабря из-за отсутствия у женщины документов.

В этот же день у сотрудников полиции Кунцевский суд отказался принимать документы по депортации Нилуфар, и она была отпущена из зала суда.Сотрудники посольства Узбекистана в Москве оказали содействие в возвращении Нилуфар Мамасаидовой её дочери и оформили ей все необходимые документы.Теперь правозащитники открыли сбор средств для возвращения Нилуфар и ее годовалой дочери на родину.

Адвокат Бахром Исмаилов обратился к общественности с просьбой собрать деньги на отправку Нилуфар и ее дочери Манижи в Узбекистан.

"Уважаемые друзья! Нам нужно срочно отправить Нилуфар и Манижу домой. Денег у нее нет. Все что было украли еще 25 декабря 2016 года. Многие из вас писали мне с предложением помочь Нилуфар материально. Сейчас нам необходимо купить билеты ей и её доченьке в Узбекистан. Деньги можно перевести онлайн платежом мне на Сбербанка. Просьба в назначении платежа указать имя "Манижа", - написал адвокат Нилуфар на своей официальной странице в Facebook.
Правозащитники открыли сбор средств для возвращения Нилуфар Мамасаидовой и ее дочери на родину

Кроме того, сторонники Нилуфар создали канал в мессенжере Telegram для информирования СМИ и правозащитников обо всем, что с ней происходит, а также сбора средств на ее отправку в Узбекистан. В информационном разделе канала можно найти контакты активистов, занимающихся вопросом Нилуфар Мамасаидовой.
Комментарии

Надежда
Номер счета где?

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Anna
Надежда, вся информация содержится на официальной странице адвоката Нилуфар в Facebook. Ссылка есть внутри данной новости.

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