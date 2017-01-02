Иностранные туристы в гостиницах Узбекистана будут платить специальный сбор
Гостиницы и отели Узбекистана будут взимать с иностранных туристов специальный сбор в размере $2 за сутки. Об этом говорится в постановлении Кабмина «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан», вынесенном на обсуждение на портале СОВАЗ.
Согласно документу иностранные граждане, лица без гражданства и граждане РУз, не имеющие постоянного места жительства на территории республики, проживая в гостиницах, обязаны платить туристский сбор в размере $2 за каждый день. За неполный день проживания гостиничный сбор взимается как за полный день. Данные средства направляются в Фонд поддержки туристской сферы при Госкомитете по развитию туризма.
Комментируя данное нововведение, представитель одной из отечественных гостиниц отметил, что это мировая практика, гостиничный сбор с интуристов взимается во многих странах мира.
Предполагается, что средства, поступающие в Фонд будут использоваться на следующие цели:
- финансирование целевых программ в сфере туризма;
- по созданию и развитию объектов инфраструктуры туризма;
- подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации кадров в сфере туризма, включая прохождение стажировок в соответствующих зарубежных учебных центрах и образовательных учреждениях;
- проведение организационных и рекламно-информационных мероприятий по продвижению туристского потенциала Узбекистана на зарубежных туристских рынках, включая размещение в местных и зарубежных печатных и электронных средствах массовой информации рекламы, статей и иных публикаций;
- участие в международных туристских ярмарках, проектах и программах и т.д.
Отметим, до 21 января 2017 года любой желающий может внести в проект документа свои предложения.